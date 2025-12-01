超狂！屏東崁頂廟會供桌驚見「整隻鱷魚」信徒搶拍 拜完剁屍炒三杯
記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導
鱷魚上桌成廟會供品！屏東崁頂一間宮廟辦廟會遶境活動，供品成為熱門話題，整隻鱷魚上桌，吸引不少人上前拍照圍觀。宮廟主委第一時間看到彰化送來的供品，嚇了一跳，之後將找人將鱷魚處理成「三杯料理」。
廟會放鞭炮各種熱鬧，陣頭表演已經不是最吸睛，29日這場神明誕辰的廟會遶境活動，桌上的供品成了焦點話題，不是以往的成年豬公，而是一整隻、要價上萬元的鱷魚，氣勢超驚人，不只引起民圍觀討論，就連主家看到也嚇一跳。
「看是用三杯還是怎樣，好像三杯比較好吃，好像是彰化的宮廟單位送的」，宮廟主委吳先生表示，彰化宮廟送來祝賀的供品，要讓大家結束後，打打牙祭，當時看到也嚇一跳。根據鱷魚養殖業者表示，近年來普渡和廟會，越來越多人用鱷魚當供品，雖然價格較高，但澎湃吸睛程度超有面子。
一年燒3次！台南城西二期掩埋場「蓄熱1個月」再竄火 黃偉哲：無石棉瓦
住院女醫「婚內出軌」教授：我們不能一直做到壞掉 正宮氣炸求償200萬
高雄「2線3星」刑事警官爆性騷亂摸私處 女崩潰報案被警告：他官很大
台南早餐店竟賣炸雞？她一早想吃害尪被抓毒駕 網敲碗：到底是哪間
