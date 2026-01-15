超狂！愛女追星父砸245萬買廣告牆 應援Jennie生日

為了幫女兒追星，在西門町等雙北十處黃金地段，打造Jennie的應援廣告牆。（圖／東森新聞）





韓國人氣女團BLACKPINK睽違4年，發行全新迷你專輯，一共推出8個版本並開放預購。歌迷們不惜砸重金，直喊要「全包」。甚至1月16日生日的Jennie，也有人砸下265萬元購買應援廣告，霸氣包下松山機場，以及台北、新北市共十處黃金地段的電視牆，替女兒的偶像跨海應援生日。而這位「超狂老爸」的身分也曝光，正是廣告公司董事長吳秉翔。

有廣告公司老闆，為了幫女兒追星，在西門町等雙北十處黃金地段，打造Jennie的應援廣告牆，還一同飛往日本東京巨蛋觀看演唱會。

BLACKPINK成員Jennie，1月16日迎接30歲生日，粉絲特地砸重金跨海應援。

BP粉絲：「哇，好厲害喔，很不錯啊，就很有心啊，爸爸真的很好。」

讓BLINK興奮的還有，睽違四年，BLACKPINK重磅宣布，將在2月27日發行第三張迷你專輯《DEADLINE》。

BLINK們的荷包準備好了嗎？BP這次新專輯預計和之前一樣，會推出團員四個版本，加上這次的黑、粉、灰版本，以及限量版，預計至少會有8種版本。

每種版本的贈品都不同，有偶像拍立得、獨家自拍小卡、海報或特典，加上卡片都是隨機，想蒐集全套就得花錢。

BLACKPINK粉絲：「最貴好像有花到快要一萬塊吧。」

aespa粉絲：「也很多人的話就是，可能就是買一張，就是為了要看那個偶像的好看照片，我就是這種人。」

一出道就暴紅的CORTIS，首張專輯也相當瘋狂，甚至賣到大量缺貨，BP新專輯相信歌迷依舊也會買單。

另外，成員JISOO目前在韓國，也與HELLO KITTY聯名快閃，包含盲盒、冰壩杯都被搶購一空，40公分大娃娃更從原價1800元，被炒到有人賣3000元，代購業者簡直忙翻天。

韓國代購業者：「客人購買意願都滿踴躍的，基本上每個東西都是完售的。」

韓流頂尖明星的光環，不論是新專輯，還是全新聯名，只要有偶像就是「買買買」，如果再加上限量，歌迷絕對買爆。



