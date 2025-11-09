超狂！一房一廳「月租7千還附兩餐」 房東出面曝兩大原因

一名曾姓便當店老闆近日在網上分租一房一廳，月租竟只要7000元，更加贈「200元餐費」，對此，網友紛紛質疑事有奚翹。圖／翻攝自treads

高雄一名專賣辦桌菜便當店曾姓老闆，近日在網路上分租房間，一房一廳月租只要7000元，更加碼附贈「200元餐費」，房客不僅有便宜的地方住，還能天天吃到他親手做的百元封肉便當，對此，網友紛紛質疑事有奚翹，而老闆也曝光了佛心房租的背後原因。

曾先生透露，他目前租下三民區博愛一路的整棟透天厝，用於經營便當店，打算出租3、4樓房間，每間租金7000元、整層14000元。不過最吸睛的是，他還加碼附上「每日200元餐券」，房客能拿來抵便當，換算下來一個月能吃6000元的餐，等於實際租金不到2000元。

消息一出，網友全都議論紛紛「如果房東是男生，感覺真實目的是想要找漂亮的女生包養她吧…女生要小心一點」、「包餐還一個月七千？義父 」、「200×2=400，400×30=12000，扣房租還賺5000…」、「有時候大家要明白一件事，免費的最貴！這看起來就超奇怪的千萬不要去住，給我住就好我爛命一條」、「這是關豬仔的地方嗎？還附餐」、「先不管租金，光是吃就可以省很多了（房客吃不夠一定會額外買），老闆要嘛說不定打折，要嘛說不定多給，雙方都舒服！」「看起來真的很誘人，但又覺得害怕」。另也有人表示，「他讓我想到我媽媽，外人看起來可能有點無俚頭、奇怪，但是是個很阿莎力又熱心的人」。

面對外界熱議，曾先生親自出面回應，「我是好人，真的沒有要做壞事。」他強調，這麼做單純是為了「讓房子快點租出去，減輕店面租金壓力」以及「用餐券當誘因，希望房客能省錢，大家都能互相幫忙」。

此外，曾先生更笑說，用這種方式其實是雙贏，「他們住得開心、吃得划算，我也能少一點壓力。要是他們覺得我的便當好吃，還能順便幫我宣傳，一舉多得嘛！如果還有人懷疑我，就來現場看看吧！住高雄的朋友可以來博愛一路120號，來就知道我真的是好人。」



