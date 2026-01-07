超狂！「最強高中生」Ray千萬現金買藍寶堅尼

在美國發展的台灣實況主Ray，6日透過社群平台正式公開購入人生第二輛車的消息，以約30萬美元、相當於新台幣944萬元的價格，全額現金買下2022年式黑色藍寶堅尼（Lamborghini）Urus跑旅車，年僅20歲便實現超跑夢想，消息曝光後引發粉絲熱烈討論。

Ray買下藍寶堅尼Lamborghini Urus跑旅車。（圖／翻攝自IG）

Ray在紀錄片中完整記錄選車過程，他與友人前往美國車商賞車，最終相中這輛黑色Lamborghini Urus。Ray表示，第一眼就被車頭設計與前置鏡頭吸引，藍寶堅尼一直是自己的夢想車款，隨後便在銷售人員陪同下完成簽約手續。他選擇該車款，除了性能與外型，也考量實用性與節稅因素。

被稱為「最強高中生」的Ray，自2024年前往美國經營實況主事業後，人氣與身價同步攀升。去年4月他先入手人生第一輛座駕Toyota GR Supra，價格約200萬等級，之後不僅頻繁與NBA球星合作拍片，也創立個人服飾品牌RUEI，事業版圖持續擴大。近期好友曾在直播中意外爆料他已低調買車，卻未正面證實，直到這次才正式揭曉答案。

Lamborghini Urus被稱為「Super SUV」，搭載3996cc V型8缸雙渦輪引擎，最大馬力達650hp，兼具超跑性能與休旅實用性，在台灣售價普遍突破千萬新台幣。Ray在展示新車過程中，不改幽默風格對著鏡頭笑說，看吧聊天室，關於抱大腿這件事，它真的能讓你在人生走很遠，同時也公開感謝實況主Kai的提攜。

事實上，Ray初到美國時，正是由Kai駕駛同款Urus親自接機，如今時隔一年，自己也擁有同款車型，被粉絲視為象徵成長與傳承的里程碑。粉絲紛紛留言恭喜並直呼夢想成真，Ray也在2025年奪下最佳實境直播主，成為台灣史上第一人。

