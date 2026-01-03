超狂！烏克蘭士兵蘋果筆電「中彈」留彈孔 結局神展開…還能正常開機

國際中心／羅欣怡報導

烏克蘭士兵秀出「中彈」的筆電。（圖／翻攝自《Ｘ》@lanevychs）

超狂！一名烏克蘭士兵在社群平台上PO文，表示遭受到武器攻擊，但隨身帶的MacBook Air，卻幫自己擋下一顆子彈，神奇的是，這台電腦「中彈」後還能開機，引起網友熱議。

根據《自由時報》報導，這名士兵在「X」上發文，指出想知道「MacBook Air M1的防彈等級是多少？」接著PO出筆電外殼有一個彈孔的照片，掀開筆電上蓋，螢幕右下角有個子彈卡住的畫面，周遭則是蜘蛛網式的裂痕，笑稱「想知道「MacBook Air M1的防彈等級是多少」。

蘋果筆電上蓋有個明顯的彈孔。（圖／翻攝自《Ｘ》@lanevychs）

該名士兵還操作筆電，證明仍能開機，雖然螢幕受損，但還是能瀏覽網站。畫面曝光後，也引來網友稱奇紛紛留言，還有人幫忙標注蘋果公司，認為業者該替這名士兵更換筆電。

