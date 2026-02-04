超狂！米其林6年推薦台菜 旗艦新店推免費365天喝咖啡

連續六年獲《米其林》推薦的台菜品牌馨苑小料理推出全新概念旗艦店。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

在台灣餐飲市場逐步朝向精緻化與個人化發展之際，連續六年獲得《米其林指南》必比登推薦的台菜品牌馨苑小料理，全新概念旗艦店4日開幕，以「一人也能輕鬆享用的都會台菜」為核心定位，回應近年一人食與日常型餐飲快速成長的市場趨勢，更推出「365天免費咖啡計劃」。

相較傳統台菜以多人聚餐為主的消費場景，膳馨餐飲集團旗下馨苑小料理長期以小份量、精緻化菜色，成功吸引都會族群與年輕消費者。馨苑小料理創辦人鄭乃綱分享：「馨苑小料理透過小份量餐點設計，搭配不同風味的咖啡，讓台菜走入年輕人的視野，藉此方式將台菜的美好傳承。本次馨苑小料理松竹店並非單一據點升級，而是整合菜單設計、空間配置與會員制度的「展店模組實驗場」，目標是讓台菜從節慶餐桌，走進日常生活，成為個人用餐、商務午餐與輕社交的新選項。」

本次松竹店開幕同步推出「365免費咖啡計劃」，自開幕日起，前1000組來店消費顧客可獲金屬卡會員資格，於一年內來店消費即可享有每日一杯免費咖啡，並提供多款特調咖啡續杯優惠。創辦人鄭乃綱表示，松竹店首度完整推出「台灣族群咖啡風味系列」，以客家、閩南、眷村、新住民、原住民五大文化脈絡，作為咖啡風味設計靈感，透過不同產區與焙度，轉譯出台灣文化中的風味輪廓。在咖啡專業端，馨苑選擇與業界實力備受肯定的芒果咖啡合作，負責風味結構與品質把關。

膳馨餐飲集團表示，隨著單身人口與小家庭比例持續攀升，「一人食」與強調個人化體驗的餐飲型態，已成為不可忽視的市場成長動能。面對2025年台中全年新展店超過500家的高度競爭環境，馨苑小料理透過展店模組化的經營嘗試，為台菜市場開闢不同於傳統宴席的發展路徑，展望未來，馨苑小料理不僅持續深化台中布局，更將台灣餐飲的國際潛力帶向新局。