超狂！衛生所醫師竟有清大電機系背景 利用AI幫病人顧血管

嘉義縣大林衛生所將AI技術應用於慢性病管理，主任喬嘉運用清大電機系背景，自行開發「AI輔助智慧系統」，整合動脈硬化檢測設備，為三高族群提供血管健康檢查與客製化生活建議。該系統自今年1月上線，已服務逾200位患者。

嘉義縣大林衛生所主任喬嘉曾就讀清大電機系，將google Gemini結合自寫程式，研發一套「AI輔助智慧系統」，幫病人顧血管。(圖／嘉義縣政府提供）

喬嘉將自寫程式結合Google Gemini，把動脈硬化檢測設備測得的參數、身高、體重、膽固醇等資料輸入系統，AI便針對患者資料產出客製化資訊。他表示，一般數據冷冰冰，現場衛教後民眾回去可能忘光，但透過量身訂作的客製化報告，民眾除了現場聽講解，也能帶回家慢慢看並跟從建議執行。

大林鎮陳先生患有糖尿病多年，雖長期服藥控制，仍擔心血管健康。透過衛生所導入的AI輔助技術整合動脈硬化檢測，他不僅能即時掌握血管彈性狀況，系統也依他的飲食習慣提供減糖與運動等具體建議，讓他深刻感受到科技結合醫療帶來的便利與精準。至目前為止，患者回應都不錯。

喬嘉指出，三高是導致心血管疾病的核心風險因素，長期會造成血管負荷過重與血管壁受損，進而引發動脈硬化或阻塞。他強調慢性病管理不應僅著重於抽血數據，所以衛生所運用動脈硬化檢測儀協助民眾了解血管彈性狀況外，更導入AI輔助技術，將複雜生理數據轉化給民眾健康促進建議。

喬嘉醫師將google Gemini結合自寫程式，研發「AI輔助智慧系統」，提供患者客制化衛教資訊。(圖／嘉義縣政府提供)

喬嘉說，透過AI技術協助患者掌握自身情況，但民眾也要配合醫療追蹤，並建立均衡飲食、規律運動、體重控制及血壓、血糖自我管理等良好生活型態，以降低三高帶來的健康風險。尖端動脈硬化檢測設備自1月起放置在大林衛生所，讓他得以研發這套系統。

衛生局長趙紋華表示，隨著慢性病防治邁入AI時代，大林衛生所喬嘉醫師展現專業與資訊能力，自行研發AI輔助智慧系統，並整合動脈硬化檢測，協助三高族群更精準掌握血管健康狀況，展現基層衛生所在健康照護創新上的能量。

