超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／林耿郁報導
我國民眾瘋日旅不是新聞；最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，部分日本網友留言「台湾、ありがとう」致謝。
不忘素質！昨夜日本青森外海發生7.5強烈地震；當下許多住在東北的台灣人，也同遭劇烈搖晃。有我國遊客拍下在青森飯店房間內遭逢強震的畫面，背景還有兩名男性，拼命保護架上電視機，以免墜落摔壞，之後更將電視平放至榻榻米上；影片一出引發台、日網友高度關注。
有日本網友留言，在這種關鍵時刻「真正展現了人性」，台灣遊客試圖保護、並把電視機輕輕放下的善良「令人印象深刻」；也有網友留言，此舉展現台灣人的善良與水準，是日本人應該效仿的對象，希望畫面中的人們平安無事。
但也有網友提醒，發生這樣的巨大地震，還是趕快前往安全地帶、保護好自己吧！「電視就別管了」；更有網友指出，台灣人如此淡定，「大概是習慣（地震）了」，也有許多人回應「台湾、ありがとう（Arigatou，謝謝）」，再次在災難中展現兩國友好情誼。
