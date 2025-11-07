超狂！BLACKPINK Lisa遭爆進軍迪士尼 「關鍵內幕」曝光了

記者陳宣如／綜合報導

韓流勢力再度席捲好萊塢！ BLACKPINK成員Lisa傳出有望出演迪士尼真人版電影《魔髮奇緣》（Tangled），成為全新一代樂佩公主（Rapunzel）的熱門人選之一。據美國娛樂媒體 《AllKpop》 報導，迪士尼近期正在積極籌備這部動畫經典的真人版企劃，而Lisa被列入內部候選名單，這個選角傳聞一曝光，全球網路瞬間陷入瘋狂。

BLACKPINK Lisa傳將進軍迪士尼，出演《魔髮奇緣》真人版電影，擔任女主角樂佩公主。（圖／翻攝自Allkpop官網）

消息指出，本片由曾執導《大娛樂家》（The Greatest Showman）的Michael Gracey擔任導演。編劇則是曾參與《雷神索爾：愛與雷霆》的Jennifer Kaytin Robinson執筆。除Lisa外，消息也提到多位好萊塢女星，如佛蘿倫絲·普伊（Florence Pugh）、席德妮·史威尼（Sydney Sweeney）等都被傳列入樂佩的人選名單。而在反派角色部分，迪士尼正與好萊塢女星史嘉蕾·喬韓森（Scarlett Johansson）洽談出演陰險又魅惑的「葛索媽媽」（Mother Gothel），若成真，將是她從「黑寡婦」化身「邪惡繼母」，挑戰截然不同的經典角色。

Lisa被列為《魔髮奇緣》真人版電影的女主角人選之一，粉絲驚嘆「根本就是樂佩公主本人！」。（圖／翻攝自IG @lalalalisa_m）

Lisa之所以被點名，除了因為她在音樂與時尚界的國際知名度與巨大影響力，也因為她今年二月透過HBO熱門影集 《白蓮花大飯店》第三季（The White Lotus S3） 飾演Mook一角，正式以演員身分出道。雖然是初次挑戰演戲，Lisa以自然真誠的演技和魅力驚艷國際觀眾的目光，被讚譽為「好萊塢潛力新星」。隨後她也正式簽約全球頂級經紀公司WME（William Morris Endeavor），這一步也被外界視為她進軍國際影壇的關鍵布局。

Lisa首次挑戰演出《白蓮花大飯店3》飾演Mook一角，正式以演員身分出道。（圖／翻攝自HBO）

目前迪士尼尚未對選角傳聞作出正式回應，據悉，《魔髮奇緣》真人版目前仍在籌備階段。不過消息才曝光短短時間，就在各大社群平台上掀起瘋傳浪潮，不少粉絲留言表示「Lisa根本就是現實版樂佩公主啊！」、「如果她真的演，這會是史上最夢幻的選角之一吧！」、「想不到有生之年還能看到Lisa主演迪士尼公主電影，拜託迪士尼千萬不要錯過這位真人版女神！」

