超狂！GD首爾演唱會「騎龍」飆車 全場粉絲不捨狂喊：卡機馬

GD騎龍。翻攝Instagram @8lo8lo8lowme

韓國流行音樂天王G-DRAGON（지드래곤，簡稱GD；本名：권지용，權志龍）的2025世界巡迴演唱會《Übermensch》首爾安可場，於今（14日）迎來最終場。這場被視為巡演終章的演出，在安可環節帶來了讓全場沸騰的驚喜。GD不僅以極具創意的「龍造型」座駕登場，更在舞台上「小飆車」與粉絲互動，引發全場尖叫。當演出正式進入尾聲，他騎著座駕退場時，全場粉絲不捨地用韓文大喊「卡機馬」（가지마，不要走），為這場巡迴劃下充滿情感的句點。

巨龍座駕霸氣登場

在演唱會的安可環節，G-DRAGON以一個極度吸睛的方式現身：他騎乘著一台特別設計的「龍造型」車子出場。這輛造型炫目的座駕不僅符合他本人的「龍」意象，也展現了頂級製作團隊的創意與誠意。GD騎乘著這台巨龍座駕，在舞台四處進行「小飆車」，近距離與看台區及搖滾區的粉絲們互動，將最終場的氣氛推向最高潮。這段極為精彩的畫面，由他工作人員Instagram帳號8lo8lo8lowme透過直播方式即時露出，讓未能到場的全球粉絲也能一同感受現場的震撼。

廣告 廣告

粉絲戲稱GD為「權3歲」，3歲的小孩開心飆車。翻攝Instagram @8lo8lo8lowme

粉絲不捨高喊「卡機馬」

當G-DRAGON將他的「龍座駕」騎到舞台中央，準備「倒車入庫」離開時，全場數萬名粉絲爆發出震耳欲聾的挽留聲，用韓文高喊「卡機馬」（가지마，不要走）。這句充滿不捨的韓語，傳達了粉絲對舞台上這位偶像的深厚情感，也為這場持續多日的安可場增添了感人的一筆。

GD親自直播感謝工作人員

停好車之後，G-DRAGON接手手機進行直播，與粉絲們進行告別。在直播中，他沒有忘記台前幕後的英雄們，特別公開感謝了所有保安人員、伴舞舞者們以及所有相關的工作人員們的辛勤付出。在表達完感謝之意後，這場歷時數日的首爾安可演唱會直播便正式結束，也標誌著今日的G-DRAGON 2025 WORLD TOUR《Übermensch》圓滿落幕。



回到原文

更多鏡報報導

GD首爾演唱會6名黃牛被捕 「4人為中國籍」1人明日須離境

GD首爾演唱會台下粉絲「中文喊我愛你」 他霸氣回應：這裡是韓國

朴娜勑「被除名」9年《我獨》 陷霸凌、非法醫療醜聞「藝人好友全緘默」