超狂4月颱！風王辛樂克強度巔峰大迴轉 恐怖衛星雲圖見「超巨颱風眼」

生活中心／黃韻璇報導

第4號強烈颱風「辛樂克」（國際命名SINLAKU），在關島東方海面向北北西進行，其強度已經達巔峰，登頂今年風王，衛星雲圖中也可以看到清晰颱風眼，讓專家驚訝的是，「辛樂克」巔峰狀態維持時間相當長，未來辛樂克颱風將在日本南方海面「大迴轉」，距臺灣及日本皆相當遠。

據中央氣象署資料，辛樂克颱風中心氣壓895百帕，14日2時的中心位置在北緯13.7度，東經147度，即在關島東方240公里之海面上（鵝鑾鼻東南東方2910公里之海面上），以每小時8公里速度，向北北西進行，中心附近最大風速每秒60公尺（即每小時216公里），相當於17級風以上，瞬間最大陣風每秒75公尺（即每小時270公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑350公里，10級風暴風半徑180公里，預測15日2時的中心位置在北緯15.4度，東經145.9度，即在關島北北東方250公里之海面上（鵝鑾鼻東方2730公里之海面上）。

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辛樂克強度巔峰，衛星雲圖驚見超巨颱風眼。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

目前辛樂克颱風的強度已經達到巔峰，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，辛樂克維持巔峰狀態好長一段時間，很不簡單，從粉專貼出的衛星雲圖也可以看到，其颱風眼相當清晰。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，中央氣象署14日2時最新資料顯示，第4號強烈颱風「辛樂克」，在關島東方海面向北北西進行；正如同、最新（13日20時歐洲（ECMWF）系集模式模擬，其未來將在日本南方海面「大迴轉」，距臺灣及日本皆相當遠，雖為1989年「安迪」之後、最強4月颱，但路徑不侵臺，與氣候資料相符合。

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