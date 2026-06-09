超狂6天梅雨灌全台！中、南部水庫「大進帳解渴」 全台蓄水量曝光

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生活中心／林昱孜報導

梅雨在短短6天內，為全台主要水庫挹注了超過1.2億噸，曾文水庫蓄水量上升至13.8%。（圖／翻攝南區水資源分署即時影像）

近期梅雨鋒面發威，全台各地接連降下大雷雨，雖然帶來不便，但也為台灣水庫帶來豐沛進帳。這波梅雨在短短6天內，為全台主要水庫挹注了超過1.2億噸的寶貴水量，讓原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」，民生、產業與農業用水的壓力均獲得大幅舒緩。

經濟部表示，根據最新水情資訊，這波「及時雨」讓南部幾座關鍵水庫的蓄水量出現顯著回升，曾文與烏山頭水庫合計進帳高達 2500萬噸，蓄水率順利攀升至14.3%，南化水庫則進帳1380萬噸，蓄水率更是大幅回升至33.3%。

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南部水庫因為這波梅雨終於順利「解渴」。（圖／翻攝經濟部臉書）

不過，水庫雖然迎來大進補，防汛工作仍不可掉以輕心，經濟部強調，在水情獲得舒緩的同時，相關單位已啟動防災應變機制，持續審慎因應後續可能帶來的強降雨。全台水庫即時水情一次看。

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