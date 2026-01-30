超狂AI犯防片！台中北區化身巨型雲霄飛車 一路俯衝滑到一中商圈

〔記者許國楨／台中報導〕近期一支將城市俯瞰畫面化身成「第一人稱雲霄飛車」的AI生成影片在網路掀起熱議，畫面彷彿乘客雙手緊抓安全扶桿，從高空急速俯衝街景，搭配炫目特效與動感文字，讓網友直呼「太帥了」，台中市第二分局也順勢搭上熱潮，推出結合城市地標與犯罪預防概念的「AI 雲霄飛車防詐防竊宣導影片」，成功引發關注。

從影片畫面可見，整個台中北區宛如被打造成一座巨型雲霄飛車軌道，視角一路從高空疾速前進，城市綠意、水岸、公園與車流盡收眼底，畫面震撼又充滿速度感，影片設定乘客為身穿制服的警察，象徵警方與市民並肩同行，無論生活高低起伏，「守護安全全程不下車」。

影片主軸以「北區一日巡航」為概念，雲霄飛車自城市綠肺台中公園出發，飛越商業熱區中友百貨，掠過國立自然科學博物館上空，再串聯臺體大、台中一中等學生活動頻繁區域，最後高速滑進人聲鼎沸的一中街商圈，並回到第二分局，將北區重要生活場域一次串聯，讓觀眾在刺激視覺中自然記住城市輪廓。

更吸睛的是，影片巧妙把防詐、防竊觀念融入雲霄飛車語言，像是「財物要抓緊」、「高報酬投資別亂上車」、「優惠太誇張，小心是詐騙軌道」，用幽默方式對應生活中常見的詐騙與失竊風險，讓宣導不再說教，而是「一邊看、一邊記」；第二分局長鍾承志表示，此次透過 AI 技術結合城市地標與流行視覺語言，翻轉犯罪預防宣導形式，未來將持續用創意與科技，陪伴市民打造更安心的北區生活圈。

