超狂YouBike不滿被按喇叭竟「肉身擋車」 公車司機下車理論怒告強制罪

高男不滿被按喇叭，竟以肉車檔車，吳姓司機一氣之下下車理論，雙方爆發口角衝突。（圖／翻攝畫面）

新北市中和區21日上午發生行車糾紛，38歲吳姓男子駕駛台北客運橘5公車，行經中和區中正、錦和路口時，發現騎YouBike的45歲高姓男子往車道中間偏移，吳男立刻按喇叭提醒，高男心生不滿，竟到下一站「肉身擋車」，吳男一氣之下下車理論，衝突畫面在網路上引發熱議，而吳已提告強制罪，警方則已依法受理。

據了解，吳男當時從中和往板橋方向前進，見高男往路中央偏移，立刻按喇叭避免發生意外，高男卻疑似因此不滿，一路跟著公車騎到下一站，並在公車開車前擋住其去路。

根據監視器畫面，高男直接將腳踏車橫擺在司機面前不讓通行，並與吳男理論，吳男一氣之下也下車，雙方爆發口角，附近民眾見狀紛紛勸架，車上乘客則由另一台車將他們接走。

警方獲報後到場處理，而雙方當時衝突已經平息，並表示互不提告，吳男事後提出妨害自由告訴，警方依法受理，後續將傳喚高男到案說明，全案將函送新北地檢署偵辦。

公車站站長表示，司機與騎士僅有推擠沒有打鬥，後續不會對他懲處，但已囑咐其要好好保護自己，遇到行車糾紛之際，第一時間把門關好，並報警處理。

