超狗身世大公開！ 《超少女》攜手萌犬「氪普托」登場

DC宇宙全新作品《超少女》將於今年6月在台推出。（華納提供）

DC宇宙全新作品《超少女》釋出最新「回到氪星」預告，DC宇宙中最具人氣的萌犬「氪普托」以幼犬之姿現身，該片也將解開牠的身世之謎！

曾在去年《超人》中大展身手的超狗「氪普托」，電影彩蛋中驚喜揭曉牠的真實主人正是《超少女》主角卡拉佐艾爾，而最新預告也可看到年幼的氪普托渾身髒亂、躲藏於廢墟中的模樣，直到牠與超少女相遇，才為一切帶來轉機。此外，華納也正式公布全新反派角色「暴狼」將由好萊塢男神傑森摩莫亞飾演，他在預告中渾身刺滿黑色圖騰，帥氣騎乘宇宙重機霸氣登場，對著超少女發出招牌邪惡狂笑，預示一場震撼宇宙的正邪對決即將引爆。

《超少女》由《老娘叫譚雅》《時尚惡女：庫伊拉》導演克雷格格里斯佩執導，並由安娜諾蓋拉編劇。新生代人氣演員米莉愛考克一人分飾超少女／卡拉佐艾爾雙重角色，故事描述殘酷無情的敵人突然逼近家園，卡拉佐艾爾（也就是超少女）被迫與一位意想不到的同伴聯手合作，共同踏上一場跨越星際的復仇與正義冒險旅程。除了女主角米莉愛考克之外，演員陣容還包括馬提亞斯修奈爾、伊芙瑞德利、大衛克倫荷茲、艾蜜莉碧崔以及傑森摩莫亞。

《超少女》以IMAX®特製拍攝，將於今年 6 月在台上映。

《超少女》氪普托版海報。（華納提供）

