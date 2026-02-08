超猛寒流冰凍全台！21縣市低溫特報 5地區下探6度以下

中央氣象署今（8）日晚間10點40分發布21縣市低溫特報，受寒流影響，8日晚間至明（9）日清晨各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。其中新竹、苗栗、雲林、宜蘭及金門局部地區有6度以下氣溫發生的機率。

中央氣象署今（8）日晚間10點40分發布21縣市低溫特報。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，新竹縣、苗栗縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣發布橙色燈號，有6度以下氣溫發生的機率。新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣則發布黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

根據低溫排行榜顯示，8日晚間10點30分，雲林縣荷苞測站氣溫降至攝氏6.1度，為全台最低溫。連江縣馬祖測站記錄到7.2度，東引測站7.6度，雲林縣古坑花卉中心及南投縣苗改南投蜂場皆為7.7度，顯示寒流威力強勁。

氣象署呼籲民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全，預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病，避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童的頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息。農作物及水產養殖業也需注意寒害。

