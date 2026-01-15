超獵奇飲品「三色豆奶茶」爆紅！ 早餐店老闆：可以不喝但一定要請朋友

超獵奇飲品「三色豆奶茶」爆紅。（圖／翻攝自Instagram@xinle20200324）

多數台灣人對便當配菜「三色豆」敬而遠之，不過，近期新北市有一間早午餐店開賣一款特殊飲品「三色豆奶茶」，直接將深受消費者喜愛的大冰奶與地獄食材結合，掀起網友熱議。對此，老闆直呼「你可以不喝⋯⋯但你一定、絕對要請你朋友喝！」而開賣首日也出現超過10位勇者買來挑戰。

位於新北市中和區的欣樂早午餐近日推出獵奇飲品「三色豆奶茶」，老闆直接將玉米粒、紅蘿蔔丁和青豆仁裝入杯中，再倒進奶茶攪拌，整個過程也同步拍成影片公開，讓網友看傻眼。

該店老闆直接在宣傳單上面寫道「三色豆奶茶認真上市，不能挑顏色。你可以不喝⋯⋯但你一定絕對要請你朋友喝！」相關消息曝光後，網友紛紛嚇喊：「這是一個引起社會動亂的吃法」、「人家可是很大方，給足料，你看哪家珍奶像這家給那麼多料」、「受眾到底是誰」、「貸款也要告這間店」、「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」、「你可以不試，但你一定要請討人厭的朋友試」、「喝一杯應該要賠顧客20元精神損失費」。

另有網友嘗鮮後透露，其實「三色豆奶茶」喝起來的三色豆味道不重，不過下一次仍會選擇喝一般奶茶就好，並笑說「滿分10分，我可以給9.5分。我是說不推薦程度。」

至於為何會推出這款口味的飲料，根據《NOWNEWS》報導，老闆坦言，起初只是抱持著「賣好玩」的心態，沒想到會因此爆紅，直呼「現在不得不認真賣了！」老闆也透露，三色豆奶茶是9日才剛開賣的，剛開賣只有幾位客人點來喝，日銷約10杯，但隨著網友廣傳，14日的銷量已來到30杯。

