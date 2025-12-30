超玩美電波在高雄！仲夏醫美診所陳煜勛醫師：打電波怕痛的新選擇「超玩美電波」

隨著時光流逝，不少人照鏡子時會發現法令紋變深、下顎線模糊，甚至眼周出現細紋。這些老化徵兆往往源自於真皮層膠原蛋白流失與皮下組織的鬆弛。

然而，許多愛美人士雖想透過電波拉提改善，卻因傳統電波療程的「痛感」而卻步。 仲夏醫美診所 陳煜勛醫師指出，現代醫美不應只是追求效果的極限，更應兼顧治療過程的舒適與安全。讓怕痛的求美者能在低疼痛下，獲得電波拉提帶來的治療效果。

仲夏醫美診所 陳煜勛醫師

超玩美電波Oligio X ，怕痛求美者的新選擇

仲夏醫美診所近期引進的超玩美電波 Oligio X ，舒適低痛感的冷卻系統： 是「怕痛族群」的最大福音。Oligio X 擁有強效冷卻系統，在 X 模式下提供多達 11 段冷噴（G 模式為 5 段），能有效降低熱感。

並且超玩美電波獲得美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA、韓國KFDA等多重國際認證。搭載市面最高的 400W 功率，能將熱能充分傳導至真皮層與皮下組織，有效收緊鬆弛組織並刺激膠原蛋白新生，為在意臉部鬆弛、木偶紋及頸部紋路的患者，提供更高效的解決方案。

陳煜勛醫師也為我們說明，超玩美電波 Oligio X 的一大特點，在於其雙模式設計 (G模式與X模式)。這兩種不同的能量傳遞模式，讓醫師在進行客製化規劃時，能有精準細膩的佈局與彈性。此外，儀器本身內建的即時皮膚溫度偵測系統，是為了提升過程中的安全性而設計，讓整個體驗安心。



仲夏醫美診所專業把關，讓美麗零負擔

陳煜勛醫師強調，Oligio X 幾乎沒有恢復期，表皮無傷口，術後即可正常上妝，非常適合生活忙碌、皮膚較薄或曾經因怕痛而放棄電波治療的族群。對於正在尋找非侵入式、著重舒適體驗與安全性的美學管理選項的您，來自韓國的Oligio X 超玩美電波，無疑是值得您前來深入了解的選擇。

