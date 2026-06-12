「超現實主義：對話中的世界」 夢境與潛意識交錯

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記者劉昕翊／專題報導

今年春季，臺北市立美術館與德國圖賓根文化交流協會再度合作，即日起至8月30日，在北美館地下樓D、E、F展覽室推出「超現實主義：對話中的世界」大型國際展覽，集結近60位國際重要藝術家與影像創作者，陳展逾120件代表性作品，橫跨繪畫、雕塑、攝影、電影等豐富而多樣的媒材表現，展現夢境與潛意識交錯的想像風景。

4子題單元 演繹跨世代自我實踐

距今百餘年前的1924年10月15日，作家安德烈．布勒東（André Breton）在巴黎發表《超現實主義宣言》（Manifeste du surréalisme），以此文本為基石，一場全新的文化革命運動順勢而生，其思想與美學實踐隨之全球蔓延，時至今日仍持續引發迴響，而超現實主義的藝術家經歷第一次世界大戰所帶來的創傷經驗，因而開始質疑既有的社會秩序，以及傳統的理性思維模式，其從佛洛伊德的精神分析理論與各方思潮之中汲取養分，亦從不同視角思索性別、科技、心理及身分認同等核心議題。

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北美館延續2023年「未來身體：超自然雕塑」的前衛藝術思潮，策劃「超現實主義：對話中的世界」，以對話式的呈現，將1920年代的超現實主義原初運動時期的作品，與其後各世代藝術家的創作並置，分為「集體夢境」、「幻化無際」、「慾望之體」、「荒誕玩趣」4個子題單元，演示跨世代乃至當代的超現實主義實踐。

其中，雷內．馬格利特（René Magritte）的作品注入非理性、夢境般的元素，透過與物理現實相悖的視覺安排，陌異化了熟悉的場景，例如《9月16日》；伊夫．唐吉（Yves Tanguy）《完美的平衡，超現實主義構圖》藉由神祕莫測的元素、形體構圖與畫筆下的荒蕪之境，將觀者帶入了藝術家主觀的超現實風景之中。

在受超現實主義影響的藝術創作中，「幻化無際」也是藝術家探索不輟的母題，意指從一種狀態轉移至另一種狀態的演變歷程，例如，雅各布．吉爾多（Jacob Gildor）以直觀的方式運用「蛻變」，將夢境般的潛意識轉換瞬間化為視覺意象，使作品呈現出可多重解讀的歧義性，而「蛻變」同時也與前衛超現實主義者對自我的探索，以及對身分認同的思考緊密相關，其中，最具代表性的是女同志攝影師克勞德．卡恩（Claude Cahun），在其經典的自拍像作品中，以雌雄同體、性別流動的形象呈現自我。

「慾望之體」、「精緻屍體」 建構意想不到的連結

另外，「慾望之體」成為前衛超現實主義藝術家的另一個聚焦的題材，曼．雷（Man Ray）創作譜系極其多元，常將模特兒安排成帶有情慾暗示的裝飾性物件，並透過將身體部位從真實空間中抽離，營造出一種隱晦不明的感受；其《安格爾的小提琴》將女性背部化為帶有小提琴f孔圖樣的攝影作品，即是最廣為人知的超現實主義經典。

此外，超現實主義者也常運用「精緻屍體」（法語：cadavre exquis）這類的文字接龍遊戲，其名稱源於成員在紙上隨機寫下單詞後拼湊出的句子，這種創作方式之後從字句延伸到繪畫，其中，歐文．沃姆（Erwin Wurm）的《一分鐘雕塑》系列便呼應對於「偶然性」的類似運用，參與者可與擺放日常物件的展臺互動，將有些突兀的行動轉換成具表演性質的身體展演；展覽也特別規劃有「精緻屍體」的繪畫體驗區，觀眾可一同感受不受傳統束縛的超現實創作手法，建構意想不到的連結。

「超現實主義：對話中的世界」大型國際展覽即日起至8月30日，在北美館地下樓D、E、F展覽室登場。（記者劉昕翊攝）

北美館「超現實主義：對話中的世界」，以對話式的呈現，將1920年代的超現實主義原初運動時期的作品，與其後各世代藝術家的創作並置。（記者劉昕翊攝）

民眾走進「超現實主義：對話中的世界」大型國際展覽，可欣賞近60位國際重要藝術家與影像創作者，感受夢境與潛意識交錯的想像風景。（記者劉昕翊攝）

展覽特別規劃「精緻屍體」的繪畫體驗區，觀眾可一同感受不受傳統束縛的超現實創作手法，建構意想不到的連結。（記者劉昕翊攝）

曼．雷（Man Ray）《安格爾的小提琴》將女性背部化為帶有小提琴f孔圖樣的攝影作品，即是最廣為人知的超現實主義經典。（記者劉昕翊攝）

雷內．馬格利特（René Magritte）的作品注入非理性、夢境般的元素，透過與物理現實相悖的視覺安排，陌異化了熟悉的場景，例如《9月16日》。（記者劉昕翊攝）

歐文．沃姆（Erwin Wurm）的《一分鐘雕塑》讓參與者可與擺放日常物件的展臺互動，將有些突兀的行動轉換成具表演性質的身體展演。（記者劉昕翊攝）

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