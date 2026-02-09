《超異域公主連結☆Re:Dive》歡慶7.5周年！《佐賀偶像是傳奇夢幻銀河樂園》合作活動登場

《超異域公主連結☆Re:Dive》



台灣碩網網路娛樂（股）公司（So-net Entertainment Taiwan Limited）今（9）日宣布旗下代理的殿堂級動漫手遊《超異域公主連結☆Re:Dive》（以下簡稱：《公主連結 R》）將於2月10日迎來7.5周年，並推出全新的劇情活動、限定精選轉蛋角色，以及與《佐賀偶像是傳奇夢幻銀河樂園》的合作活動和限定角色！邀請蘭德索爾的騎士們共同前來迎接全新冒險！

活動一．全新劇情活動「Demon/Snow 起死回生的冥府旅途情懷」舉辦中！

2月1日16:00至2月24日04:59將舉辦全新劇情活動【Demon/Snow 起死回生的冥府旅途情懷】，各位騎士們來與雪女雪野及幽靈剎鬼展開一場天翻地覆的旅途吧！

活動二．新限定角色剎鬼登場

2月10日16:00至2月22日15:59期間限定角色「剎鬼」將於精選轉蛋、白金轉蛋中登場，除了提升轉蛋出現機率外，活動期間凡抽中「對象角色」，即可獲得大師碎片及該角色的記憶碎片！

活動三．【佐賀偶像連結！Re:DIEve】合作突襲活動及限定角色「櫻」登場！

2月22日 16:00至3月4日15:59，期間限定合作角色「櫻」將於精選轉蛋、白金轉蛋中登場，喜愛《佐賀偶像是傳奇》的騎士們，千萬不要錯過！同時，也將舉辦合作突襲活動【佐賀偶像連結！Re:DIEve】，邀騎士們合力討伐強力BOSS，成功後即可觀賞限定劇情！

活動期間還將贈送《佐賀偶像是傳奇夢幻銀河樂園》主視覺的自訂主頁、寶石500個及《佐賀偶像是傳奇》合作紀念10連轉蛋券，活動詳情請騎士們關注粉絲團與遊戲公告！

活動四．歡慶7.5周年蘭德索爾盃、體力加倍送，還有多種加倍活動！

2月1日05:00至2月18日04:59「每日任務」獲得的體力提升2倍！另外，2月12日05:00至3月15日04:59更將舉辦「7.5 Year Anniversary 特別登入獎勵」，活動期間內只要每日登入遊戲，就可挑戰依名次獲取寶石的「蘭德索爾盃」比賽！

2月1日05:00至3月1日04:59，陸續開放通關主線冒險(NORMAL)後獲得的裝備道具與星素水晶球，數量提升為4倍、瑪那數量提升2倍；通關探索的「經驗值冒險」與「瑪那冒險」，獲得的獎勵量提升為4倍；通關主線冒險(HARD)後所獲得的記憶碎片、裝備道具及瑪那，數量提升為4倍；通關主線冒險(VERY HARD)後的純淨記憶碎片、裝備道具及瑪那，數量提升4倍；通關「聖跡調查冒險」、「神殿調查冒險」後，獎勵量提升為4倍！

騎士們記得把握7.5周年加倍活動，獲得豐富獎勵！詳細活動時間，請關注粉絲團與遊戲公告！

活動五．「7.5th Anniv. 特別 角色交換組合包」期間限定販售！

2月1日00:00至2月17日23:59限定販售「7.5th Anniv. 特別角色交換組合包」，除了可獲得「10連轉蛋券」及一張「特別交換券」外，還可由特定角色中交換一位，並獲得該交換角色的記憶碎片200個，騎士們快把心愛的角色換回家吧！

活動六．期間限定老玩家回歸活動登場！

2月1日05:00起，老玩家回歸活動全新登場！只要符合指定條件的玩家於3月6日04:59前登入遊戲，完成指定任務將可獲得最多100連抽轉蛋券及大量培養素材！詳細說明請關注遊戲官網或粉絲團公告！

活動七．馬年限定公主DIY紅包與春聯 7-11 ibon登場！

為歡慶農曆春節，1月24日 00:00至2月28日23:59，以11位新年造型公主為主題的DIY紅包與春聯，於7-11 ibon雲端列印服務限時登場！開放角色包含貪吃佩可、可可蘿、凱留、雪菲、日和、優依、怜、咲戀、鈴莓、似似花、矛依未，騎士們快馬上列印，把公主們的新年祝福分享給親朋好友吧！

列印方式：

前往列印商品網址：https://print.ibon.com.tw/licenseproduct/645

找到想印出的商品與款式，點選「獲得取件編號」。 前往 7-ELEVEN 門市的 ibon 機台列印輸出。 依照圖面指示DIY黏貼或裁切即可完成！

《公主連結 R》官方網站：http://www.princessconnect.so-net.tw/

《公主連結 R》粉絲團：https://www.facebook.com/SonetPCR/

《公主連結 R》iOS下載連結：https://apps.apple.com/tw/app/id1390473317

《公主連結 R》Android下載連結：https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.sonet.princessconnect&hl=zh_TW