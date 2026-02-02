超療癒九州佐賀必玩景點推薦！免費足湯 美麗祈願嬉野溫泉周邊順遊必訪一次看

文／景點+ 張盈盈整理

位在日本九州的佐賀縣，以恬靜悠閒的氛圍與豐富天然景觀吸引無數旅人，其中最具代表性的景點莫過於深受女性喜愛的「嬉野溫泉」。被譽為日本三大美肌湯的嬉野溫泉，自古便流傳著神功皇后行軍途中，見白鶴以翅膀浸泡泉水後恢復活力，便讓受傷士兵一同入浴，結果傷勢獲得治癒，皇后驚喜脫口而出「真是高興（うれしの）！」，溫泉之名也因此而來。除了療癒身心的溫泉文化，佐賀更擁有迷人的自然景致與歷史底蘊，從湖景森林到古城街道，每個角落都散發著獨特魅力，是想慢旅行、享受深度日本的絕佳目的地。

圖 / 墨刻出版，以下同

湯遊廣場 シーボルトの足湯

佐賀旅遊不可不提嬉野溫泉，而「湯遊廣場」就位在嬉野溫泉主街道旁，不但是各式活動 的舉辦場地，也是嬉野當地民眾與遊客的交流場所。 廣場內的一角有個「Siebold 足湯( シーボルトのあ し湯)」，24 小時免費開放，雙腳泡在溫暖的泉水中， 連心情也跟著飛揚。

湯遊廣場 / 免費足湯

交通：嬉野溫泉巴士中心徒步5分

地址：嬉野市嬉野町下宿乙822-1

電話：0954-43-0137( 嬉野温泉觀光協會)

開放時間；自由參觀，足湯 24小時開放

嬉野温泉遊玩旅宿優惠票券推薦

湯遊嬉野券／湯遊嬉野チケット

非常推薦到這裡玩能使用嬉野温泉觀光協會發行「湯遊嬉野券」，一本共12 張優惠券，總價￥1,500，可以在嬉野溫泉的15 處旅館或溫泉使用。在觀光案內所、交流中心等處皆可 購買。各處的入浴時間皆有所不同，所需要的優惠券數也不盡相同，約有半數的泡湯處需使用6 張優惠券，其他則為4～5 張。

電話：0954-43-0137 嬉野温泉觀光協會

網址：spa-u.net/deals/

泡湯優惠票券

美肌の湯どこでも入浴優待券

身為日本三大美肌之湯的嬉野溫泉，提供有「美肌の湯どこでも入浴優 待券」，住宿者購買此券皆可以￥200 價格在任何溫泉泡湯。 向住宿處大廳櫃台詢問購買

電話：0954-42-0240 嬉野温泉旅館組合

使用條件：有效期限為住宿當日起2 天內( 第2 天到15:00)。此外，週末及假日

前一天的16:00~19:00 不能

輪來

店內有許多當地的定番伴手禮，以嬉野溫泉製成的 美肌肥皂、香甜可口的溫泉饅頭、豐富的嬉野綠茶 製品，還有嬉野紅茶製成的冰淇淋，另外也有純天 然的義式冰淇淋，焙茶( ぼうじ茶) 口味也是超人氣 品項喔。

輪來

交通：豐玉姬神社徒步5 分

地址：嬉野市嬉野町下宿乙915

電話：0954-43-3058

營業時間：9:00~18:00，週日7:00~18:00 不定休

網址：www.facebook.com/onsenkaidou.link/

豐玉姬神社 豊玉姫神社

豐玉姬為日本神話中海神「綿津見」之女，因擁有 美麗的容貌及吹彈可破的肌膚，因此被稱為「美肌 之神」。神社中央有座全長約110 公分的陶瓷白鯰魚 像，為豐玉姬的使者，在鯰魚身上灑水撫摸並許願， 據傳對皮膚疾病有益、還能讓肌膚光滑唷。

豐玉姬神社

交通：嬉野溫泉巴士中心徒步5分

嬉野市嬉野町下宿乙2231-2

電話：0954-43-0680 自由參拜

宗庵 よこ長

曾在美食漫畫《美味大挑戰》中出現過的宗庵よこ長， 正是知名的嬉野溫泉名物──湯豆腐的發祥地，湯豆 腐皆由直營工廠｢豆匠 よこ長｣所製作，100％使 用嬉野產大豆，無論是濃度、硬度都十分講究，經 過嚴格把關的湯豆腐嚐起來香濃柔軟。

宗庵 よこ長

交通：嬉野溫泉巴士中心徒步5分

地址：嬉野市嬉野町下宿乙21 90

電話：0954-42-0563 10:30~21:00 ( L.O.20:30 )週三(遇假日提前休或順延翌日休)

網址：yococho.com

ureshian うれし庵

うれし庵是隱藏在服裝店內的甜點鋪，招牌商品「も ちもっち」有著求肥外皮，乍看之下像大福，但其 實裡面是包了生奶油、慕斯的西式甜點，有芒果、 巧克力、木莓、起士、抹茶等季節限定口味，與外 觀衝突的口感讓人驚喜。

ureshian うれし庵

交通：豐玉姬神社徒步約6分

地址：嬉野市嬉野町下宿乙769

電話：0954-42-0038

營業時間：9:30～21:00 公休日：週日、一、四（依店家公部為準）

網址：ureshian.com

元祖忍者村 肥前夢街道

佐賀的肥前夢街道是九州唯一一座以忍者為主題的 超大型主題樂園，由江戶時代從長崎到小倉之間所 連結的重要街道而得名。有充滿武術樂趣的忍者屋 敷、機關屋、鬼屋，或是可以練習射箭、打靶，甚 至射飛鏢的各種遊樂設施。

元祖忍者村 肥前夢街道

交通：JR 武雄温泉駅搭乘往嬉野溫泉的JR 九州巴士， 約25分至

「公会堂前」站，下車後徒步約10 分；嬉野溫泉巴士中心徒步約15分

地址：嬉野市嬉野町下野甲716-1

電話：0954-43-1990

營業時間：9:30～16:00 ( 週末及例假日至17:00 )

網址：www.hizenyumekaidou.info

