超療癒布丁生甜甜圈！台北車站必吃人氣甜點

結合日本匠心跟法式時尚的好吃生甜甜圈！真喜歡《雪系町》的焦糖布丁生甜甜圈喲，某天家人帶回來，我吃完意猶未盡，後來經過台北車站又忍不住去買，還不錯耶，雖然是爆紅甜點，但不用排到天荒地老，稍微排一下就拿到了，而且口味好多，有甜有鹹，好想每種都吃吃看！

《雪系町》是日式風格的生甜甜圈專賣店，在南三門一樓展店後便成了人氣美食之一。今天是假日，本來有點擔心現場會不會很多人排隊，結果一看還行耶，排隊人潮一波波，有時多有時少，但店員動作蠻快，我們排一下下就拿到了，我都還來不及細細琢磨到底要買哪些口味 。

焦糖布町生甜甜圈

《雪系町》的必買明星商品，一大顆焦糖布丁配上生甜甜實在太犯規啦！那大顆焦糖布丁光看就讓人垂涎三尺，疊在甜甜圈上真是討人喜愛喲！布丁跟甜甜圈的接隙處塗了一圈卡士達醬，布丁本身的蛋香很明顯，很香嫩又很香柔，而上面的焦糖也是重點，有點太妃糖風格的香氣，再加上那圈卡士達醬，把本來就不乾的甜甜圈又襯得更水嫩香柔。

雪山生甜甜圈

《雪系町》的經典款，尖突突的立在盒上仿若掌心中有一座白皚皚的迷你雪山，有原味跟巧克力兩種口味。是否要買這款我一直很掙扎，因為這口味是可以預見的，感覺會像我很常在麵包店買的雪餡系列麵包，所以買完我一度有點後悔，吃起來確實也很像，但我就是對這種有大量奶餡的麵包無法抵抗，所以儘管覺得應該選個其他特別的口味，吃了又不禁沉浸在奶香香的幸福裡，一直在陶醉，哈哈！

以上，台北車站必吃人氣甜點，分享給大家！

雪系町 生ドーナツ日本生甜甜圈專賣店

地址：臺北市中正區北平西路3號鄰近南三門1F





