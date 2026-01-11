超直接命名惹議！中國「死了麼」獨居App爆紅 攻頂App Store付費榜

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

中國近期出現一款名為「死了麼」的獨居安全App，在蘋果App Store付費榜迅速攻頂，引發外界關注。這款App透過「每日簽到」作為安全回報機制，一旦使用者連續多日未簽到，系統就會自動寄送提醒信件給事先設定的緊急聯絡人。功能設計直接明確，但產品名稱太直接，也成為討論焦點，有人認為一看就懂、很有記憶點，也有人直言名稱不吉利，實在難以推薦給親友。

「死了麼」App由三名「95 後（1995 年後出生）」的年輕人共同開發，採遠端方式協作完成。使用者主要是獨居在中國一、二線的大城市的年輕族群。開發團隊表示，產品定位並非即時救援系統，而是「被動式預警工具」，主要功能在於降低獨居者長時間失聯卻無人察覺的風險。針對App名字引發的爭議，團隊則回應，命名初衷是希望藉此引導社會更坦然面對生命與獨居安全議題，目前尚未接獲相關主管機關要求更名。

隨著話題發酵，這款App下載量，價格也從原先免費調整為人民幣8元（大約新台幣36元）。團隊坦言，確實有觀察到部分用戶出現未簽到情況，但目前尚無明確案例顯示，App已實際介入或成功處理緊急事件。針對外界建議，團隊也表示將持續改善功能，包括通知方式調整，以及規劃適合不同年齡族群的版本等。

近年隨著人口結構改變，中國獨居人口持續增加。相關研究預估，至2030年，獨居人口可能達1.5億至2億人，其中20至39歲的年輕族群成長幅度尤為明顯。在獨居安全議題逐漸受到關注的背景下，「死了麼」憑藉話題性迅速走紅，但其命名尺度、實際效用，以及可能衍生的法律與責任問題，仍持續引發討論。

