家用電器的電力消耗，是許多消費者關心的問題，日系家電品牌看準低碳節能的需求，在空調領域創新局，導入AI節電晶片與AI防霉監控，

自動調整溫度與濕度，減少不必要的能源消耗，讓家電使用聰明又環保。

家電產業再進化，為了因應台灣濕熱的氣候，日系家電廠商導入新技術，業界首創AI防霉監控，就算是關機待機狀態，依舊24小時全天候偵測機內溫度與濕度，不只省電，也維持穩定舒適的居家環境。

超省電家電 導入AI節能、防霉技術 關機也能偵測溫濕度。(圖／民視財經網)

知名日系品牌總經理 張天來：「搭載新世代AI節電晶片，省電效率再次超越國家一級標準，此外，新機種採用領先業界的恆溫除濕技術，結合空調與除濕機的優勢」。





不只號稱史上最省電，功能也持續進化，搭配六恆智能控制器，串聯家中多項電器，還有智能語音擴增內建詞彙量，讓操作更便利。另外，因應全球節能永續，商用空調，全都符合國家一級省電標準，滿足不同消費族群，就連廠區也同步邁向綠色營運。

知名日系品牌總經理 張天來：「從中和廠區的淨零碳排實證行動開始，透過先進的技術與潔淨能源的自主提供，一步步實現RE100綠色工廠，此外，在高雄仁武興建中的南部營運中心，以智慧永續為核心發展目標」。

打造低碳綠色工廠，整合營業、商用、物流與服務等功能，並積極朝 2050 年「耗能小於創能」的目標前進，日系家電品牌透過高科技應用，打造環保又省電的產品，爭取消費者青睞。

