超瞎免役手法！役男「有案在身」自認：判5年以上就不用當兵…下場更慘

記者陳弘逸／台南報導

陸軍常備兵役男，自認遭判5年以上刑期，就可以不用服兵役，因此2度不甩兵單，遭依法判處5個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。（示意圖／資料照）

台南市穆姓陸軍常備兵役男，今年2度收到兵單，都由母親簽收，只因穆男有案在身，自認遭判5年以上刑期，就可以不用服兵役，所以請家人向區公所辦理延緩徵集入營；但家人並未幫忙申請，因此未入營觸法，遭移送偵辦；法院認為，他否認犯行，審理後，依法判處5個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，穆姓陸軍常備兵役男，依法有接受常備兵現役徵集義務，需服役1年，今年2月13日、5月5日分別收到兵單，都由母親簽收，但穆男始終未前往報到，未接受徵兵處理，遭市府民政局函送偵辦。

偵查期間，穆男矢口否認犯行，還辯稱家人有講過開徵集令的事，但認為刑事案件，若被判決5年以上刑期，就可以不用服兵役，所以請家人向區公所辦理延緩徵集入營。

但家人並未替穆男申請延緩徵集入營，因此說詞未獲檢方採信，被檢方依妨害兵役治罪條例第4條第5款之應受徵集，無故逾入營期限五日罪起訴，並相法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，穆男明知自己試役齡男子，有服兵役義務，竟怠於履行常備兵現役徵集義務，妨害國家兵役管理，考量否認犯行、前科，審理後，將他依意圖避免常備兵現役之徵集，應受徵集，無故逾入營期限五日，處5個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

