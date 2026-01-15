超瞎山寨！中國藥妝店複製貼上南韓Olive Young 自家人痛罵丟臉

中國長沙市出現了1家名為「Only Young」的美妝店，嚴重山寨南韓美妝店品牌。（翻攝畫面）

近期南韓媒體與社群平台掀起熱烈討論，中國湖南省長沙市出現了1家名為「Only Young」的美妝店。這家店「山寨」程度之高，讓消費者真假難辨。從店名、品牌標誌、招牌配色到商品陳列，甚至是購物袋設計，幾乎是將南韓國民級藥妝店「Olive Young」全盤照搬。

中國美妝店「Only Young」的模仿策略非常細膩且具備蓄意性。除了英文店名極度相似，中文店名「青檸蘇氧」的前兩個字也刻意選用與「橄欖（Olive）」同為綠色果實的「青檸」來對應。

在行銷上，該品牌更積極在抖音經營，宣傳影片刻意選用K-POP音樂作為背景，試圖透過各種符號強化與南韓品牌的關聯感。當有媒體透過社群平台詢問其是否為南韓品牌時，該公司採取了避而不談的曖昧態度，顯見其意圖利用南韓美妝的良好口碑來吸引客源。

南韓正版美妝店Olive Young曾在2013年進軍上海，卻因營收問題全面退出中國市場。（翻攝畫面）

事實上，南韓正版美妝店Olive Young曾在2013年進軍上海，雖然一度擴張至10間分店，但最終因營收問題全面撤出中國市場。如今「Only Young」在長沙及瀏陽等地積極擴張，引發了南韓各界的警戒。南韓誠信女子大學教授徐坰德指出，這種「搭便車」的侵權行為已非首例，過去如「木槿生活（MUMUSO）」也曾模仿大創（DAISO）並偽裝成南韓品牌在海外擴張。

這股山寨歪風甚至連中國人都感到汗顏，紛紛在小紅書等社群上發文吐槽。有網友直言，這種行為簡直是「誤導性拉滿」，並狠批「都什麼年代了還搞這種山寨」「真的好丟人」，認為這種行為不僅「吃相難看」，更讓在南韓生活的中國人感到難堪，擔心因此遭到冷嘲熱諷。

南韓業界人士擔憂，這種高度模仿的店鋪，其入駐品牌與商品的品質難以確保。如果消費者誤以為是南韓品牌而購買到劣質品，將嚴重損害K-Beauty國際形象與長期信譽。加上近期中國製造的南韓知名牙膏被驗出禁用的防腐劑成分，更讓「中國製造」的監管漏洞與山寨問題再次被攤在陽光下。

針對這種系統性侵權行為，南韓專家呼籲政府應制定更積極的知識產權保護戰略，與各國執法機構聯手，才能從根本遏止這類損人利己的商業歪風。

