超瞎！阿姨整袋香灰丟垃圾車 車斗一壓瞬間「塵爆」吞噬清潔隊員

民眾將整袋香灰丟垃圾車，導致捲入車斗時瞬間「塵爆」吞噬清潔隊員。翻攝照片

南投縣草屯鎮昨天傍晚發生一起驚險的垃圾車粉塵意外，有民眾在臉書「草屯人」粉絲專頁貼出驚悚畫面，只見清潔隊駕駛垃圾車執行清運任務，一位大媽提了兩個大型黑色垃圾袋交給隊員，隨車人員不疑有他先接過其中一袋放進車斗，不料袋子被捲入壓破後，內裝大量乾燥香灰宛如「塵爆」瞬間爆開，大量白色粉末覆蓋隨車隊員，導致他當場雙眼無法睜開，極度驚慌衝下車躲避，現場畫面驚心動魄。

影片被上傳至地方臉書社團「草屯人」後掀起輿論撻伐，不少網友見狀紛紛表示心疼，直呼清潔隊員工作實在太辛苦，「民眾要丟的垃圾，如香灰或是有危險的物品，請小心或告知清潔隊的工作人員」、「之前農藥，這次香灰，下次會不會又是什麼危險物品啊，要有功德心！」、「清潔員如果臉部或眼睛有受到傷害或感染，可向丟香灰民眾告過失傷害請求賠償！」、「灰渣～請用水澆熄之後，再垃圾袋裝好封緊，一個小動作卻是清潔隊的人員的最大的協助。」並強烈譴責丟棄香灰的民眾缺乏公德心。

廣告 廣告

民草屯清潔隊員瞬間被粉塵吞噬，畫面嚇人。翻攝草屯人臉書社團

對此，草屯鎮清潔隊也在第一時間於臉書留言串回覆鄉親關切，表示受影響的隊員在經過緊急清洗後身體狀況尚可，已重新回到崗位繼續執勤。

草屯鎮公所也藉此案例嚴正呼籲，民眾丟棄香灰、粉末狀物品或金紙灰燼時，務必遵守正確的處理程序。民眾應先在袋內灑水將香灰完全弄濕，確認不會復燃且不再揚塵後，再將袋內空氣擠壓排出並束緊袋口，最後丟入垃圾車時更要主動告知隨車人員，以防止壓縮過程再次發生粉塵噴濺或閃燃危險，共同守護第一線清潔人員的安全。



回到原文

更多鏡報報導

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中

黑暗19分鐘！27歲逃兵張文北車、中山恐攻釀2死7傷 犯案詳細紀錄曝光

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清