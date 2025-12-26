超短髮趙麗穎 穿上體制內服飾 害羞捂臉火出圈

趙麗穎出演的新劇「小城大事」（原名「造城者」）未播先火，演技備受肯定的趙麗穎，這次換超短髮造型，在劇中飾演「李秋萍」。

網易號「明星私服穿搭daily」報導，這次，趙麗穎飾演的是一位體制內幹部，短髮造型讓她看起來格外幹練。在剛剛釋放出來的片段中，趙麗穎憑藉害羞捂臉的瞬間，圈粉無數，形成強烈反差。

「小城大事」劇中設定為80年代溫州農民集資建城的創業故事，趙麗穎飾演的李秋萍又是妥妥的大女主。除了趙麗穎，這劇中還有黃曉明等知名演員。

劇中的趙麗穎服飾以簡約的體制內服飾為主，比如襯衫和長褲，不過也會選擇一些亮麗的色彩，比如綠色絲絨面料的襯衫，搭配棕色絲絨面料的直筒褲，搭配棕色單肩包，透著幹練勁兒。

雖然趙麗穎屬於個子嬌小的女性代表，但是在出演大女主時，氣場一點都不輸。這部劇中，她的體制內穿搭，色彩簡約，和她的短髮造型相得益彰。霧霾藍色的襯衫搭配軍綠色長褲，再搭配一根棕色皮帶，的確有90年代的體制內幹練女性的感覺。

