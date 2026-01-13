超神奇！煮麵水老是溢出 達人教下鍋前「加一點這個」爐台乾淨溜溜

事達人陳映如在臉書粉絲專頁分享，只要在煮麵前多一個動作，就能有效防止煮麵水溢出。（翻攝自photo-ac.）

不少民眾在家煮麵時，最怕一個不注意，滾水就溢出鍋外，弄得爐台一團亂。對此，家事達人陳映如在臉書粉絲專頁「陳映如-Sona Queen」分享一個簡單的小技巧，只要在煮麵前多一個動作，就能有效防止煮麵水溢出。

達人分享小技巧 下鍋前先放油

陳映如指出，當水煮到大滾時，可先在鍋中加入一小匙奶油，或一點點沙拉油，再將麵條放入鍋中。她表示，仔細觀察會發現，即使水滾得相當猛烈，看起來快要溢出來，水卻會在鍋緣「自己停下來」，不會溢流，真的很神奇！

她說明原理是因為，油浮在水面上，改變水面的表面張力，使得煮麵水即使沸騰也不容易溢出。

加油時機和份量是關鍵

不過，陳映如也提醒，這個方法有2個關鍵細節需要注意。首先，一定要在「放入麵條之前」先加油；其次，油量不必多，只要少量浮在水面即可，若油加過多，可能會讓煮好的麵條油油的，若是在麵條下鍋後才加油，防溢效果就會大打折扣。

陳映如也鼓勵民眾下次煮麵時不妨嘗試這個小技巧，能讓爐台保持乾淨，也能提升下廚時的心情。

