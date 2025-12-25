超神祕！理髮廳裡竟然在賣可麗餅？三星主廚手作法式甜點，沒預約吃不到

大家喜歡吃哪一種可麗餅呢？日式可麗餅、法式可麗餅或是台式可麗餅呢？

鄰近捷運圓山站、花博園區的酒泉街上，有一間圓山棧法式可麗餅，隱身在理髮院中，

相當的低調，來自三星主廚的掌廚，成功擄獲不少饕客的心，

假日來到圓山逛市集時，可以順道品嚐的美味甜點，

下班來外帶一份煎著賣的辣挑麵·滷菜當宵夜也是不少人所推薦。

台北｜圓山棧法式可麗餅

點餐不必入內，店內空間主要是理髮店的區域，

直接透過透明門簾跟老闆點餐即可。

台北｜圓山棧法式可麗餅

台北｜圓山棧法式可麗餅

圓山棧法式可麗餅的菜單，法式可麗餅口味有甜有鹹，

廣告 廣告

現點現做需要一點時間，看老闆一份一份悉心製作，等待是值得的。

台北｜圓山棧法式可麗餅

第一次來不知道要選什麼可參考Top3。

台北｜圓山棧法式可麗餅

除了法式可麗餅也兼著賣辣挑麵·滷菜，超特別的，

來買時的前一位客人就是外帶鹹食，想必應該不錯。

台北｜圓山棧法式可麗餅

透過透明門簾，可看到圓山棧法式可麗餅的老闆小心翼翼的組成可麗餅，

一層一層擺放上水果和鮮奶油，就像打造一個藝術品般的精細。

台北｜圓山棧法式可麗餅

當天點了兩個甜口味的可麗餅，

分別是每日限定的朝日布丁蛋糕以及綜合水果卡士達，

華麗唯美的可麗餅，兼具視覺與味覺的雙重饗宴。

台北｜圓山棧法式可麗餅

法式可麗餅與日式可麗餅都是屬於軟式的可麗餅，吃起來差異不是非常明顯，

法式可麗餅皮柔軟且香氣四溢，麵粉與蛋香非常迷人。

綜合水果卡士達可麗餅光是水果就用了六種之多！

雖然擠入不少鮮奶油，不過蠻清爽的，並不油膩也不甜膩，

搭配上果香四溢且JUICY的各式水果，非常可口。

台北｜圓山棧法式可麗餅

台北｜圓山棧法式可麗餅

朝日布丁蛋糕可麗餅顧名思義放了一整顆布丁，布丁是紮實路線，蛋香濃郁，

也有搭配水果解膩，整體甜度上比綜合水果卡士達來的高一些，適合比較愛甜食的朋友。

台北｜圓山棧法式可麗餅

雖然是一間低調不起眼依附在理髮院內的法式可麗餅專賣店，

但圓山棧法式可麗餅表現很有水準，無論是可麗餅皮的香氣和柔軟度，

或是水果的新鮮度上選用的都很到位，有經過也喜歡甜食的話可以吃吃看。

圓山棧法式可麗餅

所在地址：臺灣臺北市大同區酒泉街34之一號

營業時間：日 一 五 六 14:00-20:30

店家電話：0916-000-373

備註資訊：六日13:00開始營業

文章來源：Irene's 食旅．時旅