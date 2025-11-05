超神級罕見！小女嬰報到竟與爸媽同天生日 醫讚：三口同辰
生活中心／陳佳鈴報導
一家三口同一天生日有多罕見？中國武漢市中心醫院南京路院區日前就出現「神級巧合」！一對夫妻網戀認識，後來發現是同年同月同日生，今年兩人滿28歲這天，剛好迎來女兒出生，等於爸、媽、孩子三人生日完全相同，醫護人員得知後還準備驚喜慶祝，讓這場「三口同辰」成為醫院裡的熱門話題。
根據院方說法，熊姓女子與王姓男子在2023年透過網路認識，聊天到一半意外發現彼此生日同一天，兩人都直呼「這也太巧了」。特殊的緣分讓感情急速升溫，不久後便步入禮堂，成為「同年同月同日夫妻」的真實版本。
今年初，熊女傳來懷孕的好消息，夫妻倆等著迎接新生命。沒想到懷孕38週多時，她出現規律性宮縮，被家人送往醫院待產。過程中，醫護團隊發現胎位不利於自然生產，助產士憑多年經驗徒手調整胎頭，再一步步引導熊女用力。在專業指導和鼓勵下，熊女順利生下一名健康的女嬰，重約4200公克。
而女嬰誕生的這一天，也是爸媽的生日！醫院產科人員得知三人同日生日後，特別準備蛋糕與禮物，爸爸感動表示「這輩子最難忘的生日，我們三個一起吹蠟燭，這真的是天賜的緣分。」
網友也留言，「以後生日蛋糕不用買3次，一次慶祝全包辦！」、「真的是一家人的緣分」；這段暖心故事也成了網路上被瘋傳的「最強生日巧合」。
