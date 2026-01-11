超突然！黃國昌閃電訪美3天「14日上午回台」：基於對美尊重今天才公布

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨今（11日）宣布，黨主席黃國昌將於下午5時30分出訪美國華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對於突然宣布訪美一事，黃國昌受訪表示，這件事情雙方早已聯繫與接洽一段時間，只是基於對美方的尊重，所以直到今天才向大家報告，很多細節將待他周三早上回到台北後，另行召開記者會說明。

黃國昌下午舉辦新北市後援會成立大會，會前受訪時表示，對各位媒體來說或許會感到有些突然，但對他們而言一點也不突然，因為這件事情雙方早已聯繫與接洽一段時間。只是基於對美方的尊重，所以直到今天才向大家報告，更具體的內容，稍後在機場會再進一步說明。

黃國昌指出，國防軍購、高關稅都是台灣人民高度關切的議題，不論是對人民生活、產業，或是在第一線冒著風險的軍人，都產生了相當大的衝擊。民眾黨作為在野黨，一直非常努力想在台灣取得足夠資訊。但令人遺憾的是，民進黨卻不斷在台灣內部製造敵人、撕裂社會，甚至將在野黨抹黑為「中共同路人」，說民眾黨擁護普丁、習近平等不實言論，賴清德從沒道歉。

黃國昌說，民眾黨作為一個負責任的在野黨，當執政者擺爛時，就有責任撐起國家、推動國家前進。也正是在這樣的脈絡下，他們認為有必要與美國政府就國人所關心的兩個重大議題進行面對面的意見交換，不僅傳遞人民的想法與心聲，也希望獲得第一手正確且可信賴的資訊。他補充，很多細節並不是他不願說，而是直到昨天下午經多方確認後，基於對美方的尊重，才無法透露過多內容，等周三早上回到台北後，會再另行召開記者會說明。

