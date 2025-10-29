超粗電纜線躺路中！機車騎士「被擊落」重摔翻滾 往回看傻眼

機車騎士連人帶車重摔，馬路上出現三根超粗電纜線絆倒機車，用路人抱怨。（圖／翻攝Threads_tp6.cc）

台南永康發生一起驚險意外，一名機車騎士在台1線行駛時，被路面上的粗電纜線絆倒，導致人車重摔。事發於29日中午11點多，台電正在進行變壓器遷移工程，承包商將電纜暫放在道路上，雖然騎士人沒有大礙，但台電已坦承交通管制措施不完整是疏失。警方表示，工程施工單位因交通管制不當，違反公路法將面臨最高15萬元罰鍰。

事故發生在台南永康中正南路台1線上，當時台電正在進行變壓器遷移工程。根據現場畫面顯示，一名黑色機車騎士往一旁靠，試圖壓過地面上的電纜線，卻不料被線絆倒，導致連人帶車重摔在地，甚至翻了一圈。幸運的是，騎士在摔倒後能夠自行爬起。事後檢視現場，地面上鋪設著三條粗大的電纜線，正是造成事故的元凶。

當天施工時業者說，有放置三角錐並圍起施工區域，機車騎士還是騎了進來（圖／TVBS）

施工人員解釋，事發當時他們已經放置三角錐並圍起施工區域，但機車騎士從一個缺口處進入。施工人員表示，雖然有人在指揮要騎士靠旁邊一點，但騎士仍然進入施工區域，可能是沒有看到那條黑色的電纜線。施工人員也承認電纜線顏色較深，不容易被發現。

永康分局副分局長楊富仁表示，此事故中機車駕駛人行車未注意車前狀況，而工程施工單位交通管制不當，已違反公路法第72條第3款，將處以3萬元以上15萬元以下罰鍰。

施工人員也承認電纜線顏色較深，不容易被發現，而工程施工單位交通管制不當，已違反公路法第72條第3款，將處以3萬元以上15萬元以下罰鍰。

台電對此意外回應，民眾摔倒後，承攬商立即通報，並有醫護人員到場為受傷民眾包紮。經評估後發現騎士並無大礙，因此後續未送醫。台電也坦承這次事故是因為交通管制措施不完整所致，承諾將在未來確實督促承包商，避免類似事故再次發生。

