《超級冰冰Show》上週六收視冠軍 白冰冰率班底苗栗一日遊慶功兼錄影 麻將休兵.純享受泡湯

白冰冰最近喜事連連，她主持的民視《超級冰冰Show》上周再度蟬聯全台收視冠軍，白冰冰帶著子弟兵慶功兼錄影，和演員蔡聖偉及曾玉葉、林龍誠夫婦等一班好友遊苗栗，並在自己的Youtube頻道《誠懇逗陣》與大家分享一日遊的行程。

人稱演藝圈媽祖婆的白冰冰，一日遊行程玩得太開心，帶大家到享沐時光莊園度假酒店，泡湯消除疲勞。

不過她小聲透露說：「這裡的房間有電動麻將桌，我上次來的時候，一晚沒睡，也沒去泡湯，大家都到我的房間打牌。」這次她帶著蔡亞露、胡子萱享受個人湯屋裡的碳酸溫泉，真的要好好放鬆一下。

廣告 廣告

第一站是苗栗一日遊必去的景點，目前正在試營運的明德水庫水陸空遊憩區，白冰冰一行人首先搭遊湖船開啟山水之旅，這也是電影《魯冰花》的取景地，登上海棠島後，喝著擂茶，欣賞客家擂茶舞蹈，別有一番風味。喜歡刺激的朋友也可以體驗高空滑索和高空自行車。另外也有水上活動，白冰冰玩了水上自行車，還跟大夥連成一線比愛心拍照，白冰冰上岸後直呼：「好好玩！」她也提醒大家，想去玩記得上官網訂票。

第2站來到入園免門票的竹南啤酒廠，是台灣最大的啤酒廠，將工廠公園化，不但有啤酒發酵的彩繪裝置藝術，還有老煙囪改造而成 18天生啤酒裝置藝術，並可以參觀啤酒文物館，還能逛商品展售區，白冰冰邊逛邊買，滿載而歸。

第3站來到位於苗栗大湖的巧克力雲莊，為了讓巧克力品質進一步得到保證，還遠赴厄瓜多，契作了300米公頃的頂級可可園，並提供住宿、美食、巧克力體驗的特色旅程，白冰冰、蔡亞露、胡子萱整個少女心大噴發，品嚐著巧克力，還去參觀了無毒草莓園、有機水蜜桃園等，開心到蔡亞露在莊園熱舞、胡子萱秀跆拳道，3人還在鎮園之寶象腿樹前搞笑拍照，並決定下次要來規畫2天1夜的行程。

3個大男生台一線阿玟、陳思瑋、蔡聖偉則進行三義舊山線鐵道自行車之旅，舊山線是1908年建造完成，沿途會經過勝興車站、有著百年鐵道故事燈光投影的2號時光隧道、33公尺高的魚藤坪鐵橋，從高空看龍騰斷橋古蹟遺址、南斷橋秘境，十分愜意。

苗栗縣縣長鍾東錦的夫人陳美琦和三義鄉民代表會主席林盈富聞訊也特別趕來，謝謝冰冰姐幫忙推廣苗栗的觀光。白冰冰也特別推薦大家想來苗栗玩，可以參考這樣的行程喔！

不過她小聲透露說：「這裡的房間有電動麻將桌，我上次來的時候，一晚沒睡，也沒去泡湯，大家都到我的房間打牌。」這次她帶著蔡亞露、胡子萱享受個人湯屋裡的碳酸溫泉，真的要好好放鬆一下。

第一站是苗栗一日遊必去的景點，目前正在試營運的明德水庫水陸空遊憩區，白冰冰一行人首先搭遊湖船開啟山水之旅，這也是電影《魯冰花》的取景地，登上海棠島後，喝著擂茶，欣賞客家擂茶舞蹈，別有一番風味。喜歡刺激的朋友也可以體驗高空滑索和高空自行車。另外也有水上活動，白冰冰玩了水上自行車，還跟大夥連成一線比愛心拍照，白冰冰上岸後直呼：「好好玩！」她也提醒大家，想去玩記得上官網訂票。 號 第2站來到入園免門票的竹南啤酒廠，是台灣最大的啤酒廠，將工廠公園化，不但有啤酒發酵的彩繪裝置藝術，還有老煙囪改造而成 18天生啤酒裝置藝術，並可以參觀啤酒文物館，還能逛商品展售區，白冰冰邊逛邊買，滿載而歸。

第3站來到位於苗栗大湖的巧克力雲莊，為了讓巧克力品質進一步得到保證，還遠赴厄瓜多，契作了300米公頃的頂級可可園，並提供住宿、美食、巧克力體驗的特色旅程，白冰冰、蔡亞露、胡子萱整個少女心大噴發，品嚐著巧克力，還去參觀了無毒草莓園、有機水蜜桃園等，開心到蔡亞露在莊園熱舞、胡子萱秀跆拳道，3人還在鎮園之寶象腿樹前搞笑拍照，並決定下次要來規畫2天1夜的行程。號

3個大男生台一線阿玟、陳思瑋、蔡聖偉則進行三義舊山線鐵道自行車之旅，舊山線是1908年建造完成，沿途會經過勝興車站、有著百年鐵道故事燈光投影的2號時光隧道、33公尺高的魚藤坪鐵橋，從高空看龍騰斷橋古蹟遺址、南斷橋秘境，十分愜意。

苗栗縣縣長鍾東錦的夫人陳美琦和三義鄉民代表會主席林盈富聞訊也特別趕來，謝謝冰冰姐幫忙推廣苗栗的觀光。白冰冰也特別推薦大家想來苗栗玩，可以參考這樣的行程喔！