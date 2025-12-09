《超級冰冰Show》上週收視大開紅盤！再下猛藥邀王世堅傳唱「從從容容、游刃有餘」

娛樂中心／黃韻靜 攝影／潘怡如 綜合報導

民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》上週六收視大開紅盤！

左起郭忠祐 蔡家蓁 陽帆 江志豐 王彩樺 白冰冰 台一線東諺



4歲以上收視2.17，最高收視2.67落在「超級孩子王」張婧衧與林映甄落敗淚灑錄影現場，保庇天后王彩樺更是衝上前喊「給阿嬤抱一下」哭得一把鼻涕一把眼淚，讓全場為之動容，看過大風大浪的白冰冰，出乎意料突淚灑攝影棚，她哭著說：「看到孩子在拚盡全力，節目培養未來可造之材的搖籃，這眼淚就是成長的開始」，演藝媽祖婆白冰冰安慰比賽的孩子們外，更感謝他們一舉一動都助攻高收視；本週六12/13播出《超級冰冰Show》邀請到不可能出現的大咖王世堅，更讓網友、觀眾引發討論潮，未播先轟動。

上週六最高收視.67落在「超級孩子王」張婧衧與林映甄落敗淚灑錄影現場，保庇天后王彩樺更是衝上前喊「給阿嬤抱一下」

節目一開場白冰冰提到「神祕嘉賓」要來祝賀節目收視冠軍又好看，大家反應過來時，全場歌手不約而同唱起網路夯曲〈沒出息〉全場high到最高點，提到這位網路聲量比韓團還高的王世堅，白冰冰說感謝他讚賞與鼓勵，現在要做節目不容易，能有這樣的好朋友加持，讓她更有動力繼續做更好的節目回饋給觀眾朋友。

王世堅

