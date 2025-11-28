《超級冰冰Show》劉福助爆料張秀卿糗事笑聲不斷

記者周毓洵／臺北報導

民視《超級冰冰Show》推出「百萬神曲歡樂在今宵」企劃，邀請到臺語樂壇兩大重量級歌手，嘻哈始祖劉福助，以及臺語金曲天后張秀卿同台飆唱，不只經典歌曲聽不完，兩人更在節目中互爆酒後糗事，讓現場笑聲不斷。

張秀卿在節目一展唱功，帶來重新詮釋的「酒後的心聲」，風格豪邁又充滿情感；劉福助則演唱拿手歌曲「杯底不通養金魚」，高亢嗓音依舊不減當年，讓主持人陽帆驚呼完全聽不出歲月痕跡。兩人更驚喜合唱「猜酒拳」，默契滿分，讓觀眾聽得如癡如醉。

白冰冰回憶年輕時「跟在小劉哥哥後面蹭吃蹭喝」，笑說自己的酒量就是這樣練出來的。劉福助則大方透露，當年陳美鳳、狄鶯、向娃與久未露面的素珠阿姨，都是「酒班」成員，只要嘴巴甜一點，他都會買單，也順口報平安：「素珠阿姨一切都好啦！」

聊到喝酒趣事，劉福助直接爆料張秀卿酒後「會滿場飛」，還給她封號「燒酒卿」。張秀卿不甘示弱反擊，笑虧劉福助喝醉後就會乖乖坐著，「算是很無趣的人」。兩人互相爆料、互虧到停不下來，笑果十足。

節目最後還安排跨世代合作舞台，劉福助與林奕妘合唱「傷心酒店」，張秀卿則與蔡佳麟帶來「酒醉黑白話」，唱功滿點、誠意十足，讓觀眾一次聽好聽滿。

劉福助（左）、張秀卿（右）合唱「猜酒拳」，氣氛嗨到像辦桌現場。（民視提供）

白冰冰（右一）回憶年少輕狂笑言：「跟著小劉哥哥（右二）練酒量」現場笑聲不斷。（民視提供）

民視《超級冰冰Show》本週推出「百萬神曲歡樂在今宵」企劃，場面相當熱鬧。（民視提供）