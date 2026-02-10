《超級冰冰Show》女星犧牲扮相白冰冰認不出！ 搏命飆歌唱到「氣快沒」當場倒地

四季線上／陳軒泓 報導

《超級冰冰Show》日前邀請到台語歌王袁小迪，以及號稱「小江蕙」的實力派唱將陳思安擔任大牌秀嘉賓，搭配當集主題輕快音樂狂想曲，開場二位就合體演唱朗朗上口的經典情歌〈小姐請你給我愛〉作為示範，揭開紅白歌唱對抗賽的序幕。而難得見到袁小迪展現鐵漢柔情的一面，白冰冰也忍不住對他做出撒嬌動作，還大讚對方連造型都帶來和以往不同的風格，陳思安也不惶多讓，穿起連身大澎裙，背後加了一層薄紗披風，在眾人面前華麗走秀，也讓白冰冰興奮直呼：「男女明星來我們的節目都變漂亮了！」

精彩片段▶️袁小迪x陳思安合唱好聲音

不只大牌秀嘉賓的造型引人矚目，在場上的每一位歌手也都精心裝扮準備這一次的演出，其中節目班底蔡亞露一登場，奇特的造型曝光更是讓眾人忍不住多看幾眼，只見她穿著古裝，臉上貼滿黑色膠帶凸顯眉毛和鬍子，不同於過去的性感裝扮，判若兩人的模樣瞬間成為全場焦點，白冰冰看著子弟兵扮成這副模樣，笑問對方到底要唱什麼歌，蔡亞露則表示自己扮演孔子的角色，要帶來卜學亮的歌曲〈子曰〉，還一秒轉換古人說話腔調，逗得全場哈哈大笑。

蔡亞露犧牲扮相，敬業演出獲全場讚

而蔡亞露重新詮釋這首經典歌曲，加以改編成電子舞曲並帶來擅長的唱跳演出，曲風一變瞬間嗨翻全場，演唱過程中她還挑戰快嘴饒舌，一邊跳舞還一邊念著節奏加快的歌詞，讓她來不及換氣還一度無法站穩腳步，表演尾聲更是把氣氛炒到最高潮，帶動所有人一起唱，直到完成演出的那刻她才終於鬆了一口氣，用盡全力的表演也讓她最後直接倒在地上喘氣休息，超敬業表演獲得全場不斷掌聲，蔡亞露也不忘效果，做出全身抽蓄的動作表現出超累的狀態，令人哭笑不得。

蔡亞露賣力演出直接倒地，白冰冰趕緊上前攙扶

《超級冰冰Show》完整版回顧 https://pse.is/8pqsxf

【FastTV飛速看】好歌一直聽👉點擊前往





