《超級冰冰Show》小歌手唱功大PK！女孩強勢踢館奪勝 親情之歌竟逼哭原唱

四季線上／陳軒泓 報導

《超級冰冰Show》節目精彩單元「超級孩子王」中的周氏兄弟—周柏霖、周祐均登場200多天，目前衛冕七關持續邁進，遇到多組對手毫無鬆懈空間，而近期挑戰隊來勢洶洶，還搶先衛冕隊取得勝利，讓歌唱競賽的戰局增添不確定性，比賽選手各個年紀輕輕，卻富有動人情感的嗓音，歌唱技巧直逼專業歌手，他們的演出更是直接逼哭原唱，實力不在話下。

「超級孩子王」周祐均、周柏霖目前衛冕七關

最新挑戰隊陳宥辰、賴哿萲攜手演唱備受肯定，精彩表現讓評審們為二人取了「可圈可點」的團名，而先前播出的集數中，比賽的二組人馬已戰成二次平手，當集陳宥辰、賴哿萲再發揮抒情唱功，選擇台語歌手唐儷的作品〈阿娘〉，正好原唱也是當集來賓，在場的唐儷聆聽孩子們的歌聲，忍不住被他們的深情演出感染而落淚，真情流露的現場讓白冰冰也語帶哽咽地主持，氣氛相當溫馨又感人。

「超級孩子王」陳宥辰、賴哿萲來勢洶洶

唐儷一邊聽歌一邊掉淚，身為原唱的她，表示當初在錄音室唱這首歌就已經哭到不行，並分享自己用兩種心情詮釋歌曲，一種是想念已逝的母親，另一種是身為人母教育孩子的心聲，她坦言無論是自己唱，或是聽別人唱都讓她感受很深，以自身經歷述說親情與母愛，讓所有人為之動容，如此充滿感情深度的歌曲藉由小歌手的美聲穿進人心，不少歌手也不禁哭紅了雙眼。

唐儷被孩子的歌聲逼哭

