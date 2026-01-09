《超級冰冰Show》播出前驚傳離世！由龍千玉邵大倫合唱〈天生自然〉本週致敬曹西平

《超級冰冰Show》謝謝曹西平帶給大家歡樂/民視提供

22017年龍千玉跟曹西平合唱的〈天生自然〉，由邵大倫演唱/民視提供

民視本週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，2026全新企劃「紅白對抗」賽，邀約大牌歌手加入對抗，高手過招讓人直呼太震撼。

本週致敬曹西平，主題「電台必聽金曲大賽」邀請到宣傳4/26演唱會的台語歌后的天花板龍千玉以及模仿百變天王邵大倫模仿曹西平來上節目。《超級冰冰Show》播出前驚傳曹西平離世！龍千玉邵大倫合唱〈天生自然〉致敬曹西平與龍千玉合唱的歌，正好用來致敬曹西平。

白冰冰特別受訪表示，這段節目是在去年12/11錄影的，節目在後製時候驚傳曹西平離世的哀傷消息，所以節目特地有放上曹西平的照片向永遠的四哥致意，感謝他對演藝圈的貢獻，我們也沒想到會發生這樣的事情，很令人遺憾，但也透過節目希望大家永遠記得他。

龍千玉在一開場帶來〈孤女的願望〉還加碼寵粉演唱〈戲夢〉，讓全場聽得如痴如醉，並與邵大倫合唱〈舊情也綿綿〉以及2017年跟曹西平合唱的〈天生自然〉，邵大倫一邊演唱、一邊模仿曹西平到處罵人「醜八怪」，龍千玉在歌曲結束時，更是即興喊：「四哥，不要這樣到處罵人醜八怪啦」。邵大倫模仿曹西平俏皮回：「妳管我，這是我的free style」，讓全場笑翻。

節目中，龍千玉加入陽帆帶領的紅隊、邵大倫加入白冰冰為首的白隊一起互相PK，戰況激烈讓大家直呼過癮