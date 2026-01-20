《超級冰冰Show》新年悄改版！陽帆竟要求來賓「別用原音唱」 理由曝光他認：有道理

四季線上／陳軒泓 報導

《超級冰冰Show》近期帶來節目新風貌，新的一年特別打造「紅白大戰」舞台，由白冰冰率領台一線阿玟、東諺組成的白隊，對上陽帆與郭忠祐、蔡家蓁攜手的紅隊，主持群分組號召實力派歌手，加上大牌秀嘉賓助陣演出讓比賽更具看頭，精彩度再升級。而正當白冰冰介紹自己的名字有個「白」字，理所當然就稱隊伍為白隊，陽帆則開玩笑表示他的隊伍就要該叫做「陽隊」，二組隊名超違和，讓眾人哭笑不得，當下立馬阻止他用此當隊名，場面逗趣不已。

廣告 廣告

《超級冰冰Show》迎新年新氣象

節目迎接新氣象，邀請到台語界實力派歌手龍千玉和邵大倫擔任大來賓，此次二人攜手帶來耳目一新的合作舞台，龍千玉一登場先是演唱流傳多年的經典好歌〈孤女的願望〉，隨後再獻唱與曹西平合唱的代表作品〈天生自然〉，為此邵大倫驚喜現身，特別模仿曹西平的模樣出場，一邊演唱還不忘吐出經典台詞「醜八怪」，在歡樂的氛圍當中向已故的曹西平致敬，紀念他在演藝圈的獨特地位。

龍千玉X邵大倫〈天生自然〉▶️

模仿功力十足的邵大倫，不只在節目中扮演曹西平，還搬出自己的招牌模仿對象蕭煌奇，他戴上墨鏡與歌手林奕妘合唱〈阿嬤的話〉，彷彿本尊就在現場，而他在原音和模仿之間切換自如，也讓人聽見他的實力好歌聲。有趣的是，在開唱之前，主持人陽帆忍不住向邵大倫吐槽，若以自己的歌聲和聲音極佳的林奕妘對唱恐怕顯得遜色，建議他不如用模仿的方式一路唱到底，邵大倫還打趣回應「我也這麼覺得」，二人一搭一唱笑翻全場。

邵大倫模仿蕭煌奇，與歌手林奕妘合唱〈阿嬤的話〉

【看更多】

《超級冰冰Show》播出前驚傳離世！龍千玉邵大倫合唱〈天生自然〉致敬曹西平

龍千玉全心備戰首場個唱！海內外10多場演出全取消 驚曝身體變化

籃籃變洗頭妹服務阿翔！災難頻傳慘況曝 老闆驚動發聲「店被搞砸」

《超級冰冰Show》完整版立即看 https://pse.is/8m2us4

【FastTV飛速看】好歌一直聽👉節目直播不中斷





更多四季線上報導

秀場天王放話主持《超級冰冰Show》！ 白冰冰驚聞「被篡位」錯愕反應曝光

《超級冰冰Show》郭忠祐錄到一半「臉色發白」 身體前傾險倒下嚇壞全場

從《那麼旺》到《冰冰Show》走8年！ Give me five 少女隊站「世界舞台」奪獎 白冰冰好感動