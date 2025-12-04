《超級冰冰Show》歌手們都去演戲！白冰冰子弟兵砸百萬 暖心計畫曝光了

四季線上／陳軒泓 報導

白冰冰子弟兵台一線東諺為公益首度跨足舞台劇《萌甲大哥大》製作，除邀請《超級冰冰Show》班底外，也請來董至成和巨炮挑樑演出。東諺說：「導演是巨炮，演員都是我在節目錄影過程中，問大家要不要一起來玩，一起做公益。」馬上獲得蔡家蓁、蔡亞露、明亮、台一線阿玟、Give me five 少女隊等人的支持，而原本是主角之一的郭忠祐因拍8點檔無法參加，改由黃新皓來救火，還有很多擔任武行的朋友來義務幫忙。其中讓東諺最感謝的是董至成二話不說就答應演出，讓他吃下定心丸。

《萌甲大哥大》演員無償演出，要將全數收益捐給祥育啟智教養院（照片提供：秀卡司娛樂）

有超過7成的演員沒有舞台劇經驗，身為前輩的董至成分享合作心得，他表示：「我覺得他們太棒了，如果我是觀眾坐在底下，不會覺得他們是第一次演舞台劇，三個月前他們根本連走位都不懂，也沒有聲音表情，但從零開始是最好雕塑的，他們沒有壞習慣，導演給的東西他們都能吸收。」

蔡亞露（左起）、蔡家蓁、胡子萱挑戰舞台劇表演（照片提供：秀卡司娛樂）

舞台劇歷經3天共5場的演出，不少粉絲敲碗希望能到中南部巡演，不過東諺不敢答應，因為此次演員們雖然全是義演，加上很多道具都是自備而來，但仍花了150萬的製作費，自己還不敢計算有沒有回本，他坦言：「壓力真的滿大，如果要辦巡演，需要更多人來贊助。」

台一線東諺（左起）製作舞台劇，找來董至成、巨炮幫忙（照片提供：秀卡司娛樂）

白冰冰對於子弟兵們的演出原先沒有抱很大的信心，不過她看完表演後，語帶哽咽地說：「這是冰冰家族成果大驗收，我看了覺得很驕傲，以前我老愛罵他們，但他們離開我的羽翼，大家都表現的很棒，我要給他們按100個讚。」，她也為東諺感到心疼，「我後來才知道舞台劇是為了公益，他自己生活都苦哈哈，還要教課賺錢養家，我只能動用人脈請朋友來捧場。」

白冰冰到場支持，給子弟兵點讚（照片提供：秀卡司娛樂）

