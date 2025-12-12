《超級冰冰Show》演藝圈媽祖婆顯應戰顯「神蹟」！白冰冰拖曳長裙千變萬化高空演唱

娛樂中心／黃韻靜 攝影／潘怡如 綜合報導

民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》本週企劃「超激勵人生奮鬥金曲秀」。

演藝圈媽祖婆白冰冰應戰週六晚上八點，大展神威讓攝影棚現「神蹟」，70歲的她豁出去，演唱〈醉情歌〉站在20公尺高台，穿上1公尺圓長白裙，白色裙擺從高台拖曳到攝影棚地板，數十位舞者配合歌曲展開白裙，節目團隊使用電腦燈打上千變萬化的圖案在長裙上，整個氣勢猶如拉斯維加斯大秀在電視播出，白冰冰說：「之前請到王世堅說是猛藥，我們節目每個演唱跟表演的都是猛藥，這樣的演出這是我們的日常」，陽帆更說台語之神蔡小虎搭配小江蕙陳思安演唱〈秋雨彼一暝〉也是神級合作的完美演出。

其中白冰冰帥氣皇帝扮相與少女團體「Give Me Five」順口溜演唱〈遊台灣〉，深厚底子無NG將全台灣各個景點介紹，瞬間變身來到古代宮廷；收視最高點觀眾最愛的「超級孩子王」本週新挑戰者陳宥辰與賴哿萲合唱〈下午的一齣戲〉，一開口就讓看過大風大浪的蔡小虎大讚不已，完美高音與聲調，驚豔全場，對手周柏霖與周祐均更是說全身起雞皮疙瘩，強者挑戰讓全場驚呼連連。

