娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，2026全新企劃紅白對抗，本週主題「經典洗腦歌舞秀」，邀請到跑跑天王「彈簧腿」包偉銘以及保庇天后王彩樺來到節目。

《超級冰冰Show》王彩樺抱大腿又躺懷裡！包偉銘老婆劉依純急得直衝上台

包偉銘以及王彩樺

包偉銘帶來經典〈跑跑跑〉讓全場歡聲雷動，包偉銘還臨時cue陽帆一起跳，最後一個經典劈腿讓全場驚呼連連，陽帆笑說舞步太經典，他沒有彩排過臨時被拉出來，還記得怎麼跳，陽帆說；「兩人認識好幾十年，有一陣子他都不唱跳這首歌，但只要是我要求他都會表演」，白冰冰甚至也被cue一個轉圈，白偉銘提攜後輩莊振凱、曾瑋中、楊哲合唱〈愛像什麼〉，讓有肢體障礙的三位男歌手，變唱跳歌手。

廣告 廣告

《超級冰冰Show》王彩樺抱大腿又躺懷裡！包偉銘老婆劉依純急得直衝上台

包偉銘經典劈腿再現

王彩樺與舞群戴上同款假髮白襯衫短裙，high唱百萬金曲〈保庇〉，熱力四射全場傳唱，還與包偉銘合唱〈愛情限時批〉獨寵節目粉跨界合作，王彩樺唱到忘我一把抱住包偉銘大腿又躺在他懷裡，見過大風大浪的包偉銘嚇到動都不敢動，白冰冰一喊：「人家老婆劉依純在旁邊啦」，衝上舞台的劉依純反而笑開懷說「都送給你們啦」，包偉銘笑說王彩樺作風大膽20幾年來依舊沒變，但能合作一唱開心的秀給觀眾朋友，是非常開心的。

《超級冰冰Show》王彩樺抱大腿又躺懷裡！包偉銘老婆劉依純急得直衝上台

陽帆、王彩樺以及白冰冰

原文出處：《超級冰冰Show》王彩樺抱大腿又躺懷裡！包偉銘老婆劉依純急得直衝上台

更多民視新聞報導

河北彩伽「巧遇」阿基師！網友虧：臉爽到藏不住

剴剴二審7天後「「李雅英捐29萬給兒盟」！網罵翻「急道歉了」

討厭柯文哲1個性！館長抖出阿北私下面貌：他X的不是人

