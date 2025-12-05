《超級冰冰Show》王彩樺「獻吻」！江志豐嚇得閉起眼睛 …

江志豐與王彩樺借位接吻全場驚聲尖叫/民視提供

民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》王彩樺在與江志豐演唱經典金曲〈雪中紅〉唱到動情處，王彩樺一個箭步環住江志豐脖子獻上深情一吻，嚇得江志豐僵在原地只能緊閉眼睛，深怕被K了。 《超級冰冰Show》本週企劃「懷舊復古經典金曲」，邀請到保庇天后王彩樺以及詞曲創作歌手江志豐來到節目中，兩人一出場合唱〈雲中月雲〉。 王彩樺在演唱最後深情望著專業老師江志豐，白冰冰出場時問：「唱歌時被彩樺這麼靠近緊盯著，有什麼感覺」，江志豐笑說：「有一種喉嚨沙啞的感覺」，王彩樺也特別謝謝搭檔江志豐，都要配合著她中低音的音域唱歌，作風無厘頭又大膽。 王彩樺甚至在與江志豐演唱經典金曲〈雪中紅〉唱到動情處，王彩樺一個箭步環住江志豐脖子獻上深情一吻，嚇得江志豐僵在原地只能緊閉眼睛，讓全場笑翻。白冰冰馬上衝出來喊：「王彩樺妳老公來了」，她笑回：「沒關係他習慣了」。 專職演唱很少演戲的江志豐心有餘悸的說：「我知道是配合歌曲情境借位，但我很怕沒有對好」，可愛又憨厚的模樣讓大家笑歪。 收視保證的「超級孩子王」這一段，張婧衧與林映甄演唱〈非常女〉對上周柏霖與周祐均演唱的〈夢中海〉，關鍵一戰讓白冰冰淚灑錄影現場，聽到感動處還讓王彩樺衝上前擁抱孩子們說：「讓阿嬤抱一下」，再次讓全場又哭又笑。