娛樂中心／黃韻靜 攝影／潘怡如 綜合報導

民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，本週主題「唱響秀場之夜」邀請中部秀場傳奇邢峰、天天開心主持人高群以及台語實力派天后方怡萍。白冰冰提到當年「北張菲、南豬哥、中邢峰」，邢峰當年在台中秀場喊水會結凍，現在閒暇時刻是一位快樂農夫，能再邀請到他來節目真是很難得。





《超級冰冰Show》白冰冰重現秀場禮服中空性感秀腰！邢峰「沒看過70歲還這麼騷」

左起陽帆、邢峰、方怡萍以及白冰冰

邢峰更是難得開金口與高群合唱〈乾一杯〉外，兩個人原汁原味呈現當年秀場主持的橋段，經典脫口秀讓全場驚呼好有感覺！陽帆問起邢峰當年秀場內幕，邢峰說：「主持大略分成三段，一個像是高群報幕開場的，中間穿插像是澎恰恰串場，最後主秀我才主導主持」，陽帆爆料當年他的地位，劉文正在秀場演出，主持人指定要邢峰，不然不出演，當年地位可是秀場響叮噹人物；邢峰提到當年趣事，個性憨厚的已故台語歌手陳一郎，在秀場舞台上演唱時，一隻腳踏在升降台上，沒想到升降台突然升起，陳一郎一隻腳就高掛在升降台上，超冏模樣讓邢峰印象深刻說：「也不知道他個性老實成這樣，腳也沒放下來就這樣唱歌，最後我出場把他腳放下來」，回憶起這爆笑過程讓邢峰印象深刻。

邢峰、高群

邢峰看到白冰冰擔綱秀場大牌秀，更是火力全開，白冰冰演唱〈布魯斯的暗暝〉身穿豪華中空性感秀出腰部禮服，盛裝重現秀場演出，邢峰看到直說：「沒看過70歲還可以這麼騷的」，白冰冰更是搞笑說給大家看我很開心，讓全場笑翻。

方怡萍、白冰冰與邢峰

