《超級冰冰Show》蔡家蓁先不主持唱歌！跨足戲劇「挑戰演員身分」 現蹤八點檔身影曝

四季線上／陳軒泓 報導

女星蔡家蓁以歌手身分出道，兼具創作與演唱實力，至今她發行四張專輯就三度獲金曲台語歌后的入圍肯定，音樂事業相當有成就，而去年還被白冰冰相中，邀請她與歌手郭忠祐共組歌唱CP「忠蓁不二」，並擔任《超級冰冰Show》的新任主持人，正式跨足綜藝圈成為雙棲藝人，後續的主持表現與搭檔的合作演出深受觀眾喜愛，其中CP互動也讓節目充滿許多話題，而近期蔡家蓁又挑戰人生「第一次」，事後也在社群分享完成任務的心情，甚至開心直呼「期待下一次」。

蔡家蓁與郭忠祐在《超級冰冰Show》組CP話題滿滿

蔡家蓁日前受《冰冰Show》主持搭檔台一線東諺之邀，演出人生第一部舞台劇，還直接挑戰擔綱女主角，她透露準備角色的期間情緒宛如做雲霄飛車，坦言角色實在太逼人，她表示「我花了很多時間讓自己沉澱、打開、重來……，讓彤彤老師（角色）的過往、她的傷、她的倔強，慢慢住進我的身體裡」，這次一共出演五場，讓自己陪伴觀眾一起笑、一起哭、一起心碎又一起痊癒。

蔡家蓁第一次演出舞台劇就擔綱女主角（圖／翻攝蔡家蓁FB）

而這場舞台劇她還將自己的音樂作品融入故事當中，結束演出也收到許多正面回饋，讓蔡家蓁開心表示被自己大家肯定，認為這回經驗是一次自我成長和突破。難忘的舞台劇體驗更讓她有感而發表示：「我真的真的很愛演戲，如果有機會，我也很期待下一次再透過『角色』去活一次不同的人生」，展現了唱歌以外的熱情。

蔡家蓁客串《好運來》

事實上蔡家蓁時常在社群分享自己拍的短影音，內容包含短劇和即興歌唱，讓人看見她螢光幕前的另一種面貌，此外，她也在八點檔《好運來》中客串過一角，雖然僅僅出現一幕，但也足以見識到她自然不生澀的演技。至於近況，蔡家蓁宣布離開待了七年的唱片公司，感謝前東家的栽培，她也喊話未來會帶著養分呈現更多的作品，以及更多樣的自己給大家，「新的開始，請多指教。」

