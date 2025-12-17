《超級冰冰Show》衝出高收視！白冰冰帶子弟兵「酒店泡湯」 見一幕少女心爆發

四季線上／陳軒泓 報導

白冰冰最近喜事連連，她主持的民視《超級冰冰Show》上週再度蟬聯全台收視冠軍，人稱演藝圈媽祖婆的她認真做好每一集的節目，也趁著空檔帶著《冰冰Show》班底台一線阿玟、東諺、陳思瑋、蔡亞露、胡子萱到苗栗一日遊，放鬆一下心情，繼續迎接每一集的挑戰。

白冰冰帶子弟兵們一起出遊（照片提供：長興影視）

白冰冰帶著子弟兵和一班好友遊苗栗，首站來到正在試營運的明德水庫水陸空遊憩區，白冰冰一行人首先搭遊湖船開啟山水之旅，這也是電影《魯冰花》的取景地，登上海棠島後，喝著擂茶，欣賞客家擂茶舞蹈，別有一番風味。另外白冰冰還玩了水上自行車，跟大夥連成一線比愛心拍照，她上岸後直呼：「好好玩！」

白冰冰體驗水上自行車（照片提供：長興影視）

接著來到位於苗栗大湖的巧克力雲莊，白冰冰、蔡亞露、胡子萱少女心大噴發，品嚐著巧克力和草莓製成的甜點，還去參觀了無毒草莓園、有機水蜜桃園和住宿環境，開心到蔡亞露在莊園熱舞、胡子萱秀跆拳道，三人還在鎮園之寶象腿樹前搞笑拍照，並決定下次要來規畫2天1夜的行程。

蔡亞露（左起）、白冰冰、胡子萱參觀莊園少女心爆發（照片提供：長興影視）

玩了一天，白冰冰也帶大家回到酒店泡湯消除疲勞，不過她笑說：「這裡的房間有電動麻將桌，我上次來的時候，一晚沒睡，也沒去泡湯，大家都到我的房間打牌。」這次她帶著蔡亞露、胡子萱享受個人湯屋裡的碳酸溫泉，好好放鬆。

蔡亞露（右）、胡子萱在泡湯消除疲勞（照片提供：長興影視）

