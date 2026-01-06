《超級冰冰Show》郭忠祐錄到一半「臉色發白」 身體前傾險倒下嚇壞全場

四季線上／陳軒泓 報導

《超級冰冰Show》日前帶來懷舊歌曲主題，邀請「金曲歌王」翁立友和「粉紅超跑」林姍擔任大牌秀嘉賓，演唱膾炙人口的經典好歌，群星也齊聲獻唱跨時代金曲〈快樂的馬車〉進行開場，白冰冰提到這首歌已有80年以上的歷史，發行年代早過在場所有歌手出生的時候，然而此話一出她卻被台一線阿玟吐槽「才大你10歲而已」，讓白冰冰聽得不是滋味，回嗆對方「你一定要這樣嗎」，隨後又自爆想跟阿玟打一架，就是因為他調皮愛亂講話，鬥嘴場面歡笑聲不斷。

《超級冰冰Show》懷舊金曲大賞

所有歌手不論solo演出或組合演唱都令人耳目一新，其中王茉聿與曾瑋中的合體表演更為節目帶來一段高潮，二人聯手帶來新舊好歌〈夏天的浪花〉、〈手牽手的未來〉，輕快的曲風帶動現場氣氛，搭配精彩的歌舞秀讓大家都接連起身狂歡，表演到最後曾瑋中還將王茉聿公主抱起來掀起一陣歡呼，更加碼深蹲展現好體力，讓白冰冰看得直呼太厲害，此時不忘提起身旁主持群郭忠祐也能做到，當場請他示範同一動作。

郭忠祐體能實力堅強眾所皆知，他也應白冰冰的要求，用公主抱的方式將蔡家蓁抱起，此時白冰冰笑問蔡家蓁的體重，讓蔡家蓁難以啟齒地表示「不好說啦」，讓眾人哭笑不得，而郭忠祐順手抱起她似乎沒耗多少體力，看起來一派輕鬆，隨後白冰冰也衝到郭忠祐面前想體驗被公主抱的感覺，不料郭忠祐將白冰冰舉起時卻一度失去重心，讓他沒能夠站穩腳步，快要跌倒的樣子讓全場嚇翻，後來才得知原來一切是做效果，郭忠祐最後還使出深蹲招數，讓被抱著的白冰冰相當享受，直呼好爽，不過連續公主抱的舉動卻讓郭忠祐累得臉色和嘴唇都發白，笑說沒辦法再多做一下，眾人也笑把一切責任都歸給白冰冰，場面十分逗趣。

郭忠祐公主抱白冰冰

