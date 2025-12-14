超級冷！6縣市低溫特報 今晚至明晨恐10度以下

即時中心／潘柏廷報導

最新消息，中央氣象署今（14）日下午4時18分發布「低溫特報」，範圍包含新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請民眾注意。

氣象署今日表示，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明（15日）上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾注意；本次低溫特報範圍新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。

對此，氣象署呼籲民眾，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

