超級助選員！川普「誇海催票」高市 3/19白宮見

美國總統川普。（圖／美聯社）





台積電董事長魏哲家，赴日展開政經拜會，會晤日本首相高市早苗。會談過程中，魏哲家意外拿出高市於2021年撰寫的著作，展現高度誠意，令高市早苗露出驚訝表情。這個禮拜天，日本就要舉行眾議員大選，一天之內就有2名「超級助選員」為高市早苗拉票。

日本首相高市早苗：「和大家一起打造安全的家園，請大家提前投票。」

高市跑行程拉票，不用麥克風拉高音量演講，為的就是避免干擾救護車，超暖舉動，不僅台下觀眾覺得揪感心，有眼尖網友發現，就連高市背後的幕僚也淚眼汪汪，疑似因為高市貼心舉動而非常感動。

日本首相高市早苗：「若好好投資，不管是在日本國內，還是在全球廣泛投資，日本還會再大幅成長。」

8日眾議院大選投票在即，高市行程滿檔，全日本趴趴走，所到之處盛況空前，全都被擠得水洩不通。

但不只國內支持，國外還出現2個超級助選員。

美國總統川普：「高市非常聰明，非常堅強。」

川普在自家社交平台發文，力挺高市在選戰中取得勝利，他表示這次選舉結果，對日本未來非常重要，大讚高市是堅強有力，而且睿智的領導人，川普也在貼文中宣布，美東時間3月19日高市將造訪白宮，同天兩人將舉行高峰會談。

台積電董事長魏哲家vs.日本首相高市早苗：「哈囉歡迎來日本，很開心見到你，（我也是。）」

但不只川普，同一天台積電董事長魏哲家，也到首相官邸和高市會面，不只拋出重磅消息，考慮在熊本二廠採先進的3奈米製程，還帶來小驚喜。

台積電董事長魏哲家：「順帶一提，我是高市女士的忠實支持者，而你在5年前寫的這本書，其實就已經非常支持也談到台積電。」

魏董當場拿出高市在2021年的著作，讓高市驚訝的張大嘴 還眉毛上揚，逗趣表情在網路上瘋傳，從台積電承諾3奈米製程，落腳熊本，到川普預約白宮會面，這場大選的結果，似乎呼之欲出。

